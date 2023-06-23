Станислава Константинова: «Было бы здорово попробовать себя в журналистике, но для этого нужно уметь не только красиво болтать, но и обладать знаниями»

Станислава Константинова рассказала о желании попробовать себя в журналистике.

— Хотели бы попробовать себя в другой сфере, не связанной со льдом, например, комментатором?

— На самом деле, у меня был опыт аналитики: я делала обзоры на олимпийский турнир. Мне нравится это направление, но испытываю несколько смешанные чувства, когда нужно комментировать коллег, людей, с которыми общаюсь, и когда мне задают вопросы личностного характера.

Допустим: как я отношусь к поступку того или иного спортсмена? Мне кажется, будто немного неэтично комментировать коллег, выступать экспертом, который сам не катается, а лишь обсуждает других.

Если же комментировать какую-то трансляцию реально больших интересных соревнований, думаю, мне бы это понравилось. Я в этом разбираюсь и всегда очень позитивно отношусь к новому опыту.

Было бы здорово попробовать себя в журналистике, но предполагаю, что для этого нужно уметь не только красиво болтать, но и обладать какими-то знаниями. Посмотрим, как все сложится. Однако буду очень рада попробовать, – сказала Константинова.