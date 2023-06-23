Станислава Константинова: «Было бы здорово попробовать себя в журналистике, но для этого нужно уметь не только красиво болтать, но и обладать знаниями»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Станислава Константинова рассказала о желании попробовать себя в журналистике.

— Хотели бы попробовать себя в другой сфере, не связанной со льдом, например, комментатором?

— На самом деле, у меня был опыт аналитики: я делала обзоры на олимпийский турнир. Мне нравится это направление, но испытываю несколько смешанные чувства, когда нужно комментировать коллег, людей, с которыми общаюсь, и когда мне задают вопросы личностного характера.

Допустим: как я отношусь к поступку того или иного спортсмена? Мне кажется, будто немного неэтично комментировать коллег, выступать экспертом, который сам не катается, а лишь обсуждает других.

Если же комментировать какую-то трансляцию реально больших интересных соревнований, думаю, мне бы это понравилось. Я в этом разбираюсь и всегда очень позитивно отношусь к новому опыту.

Было бы здорово попробовать себя в журналистике, но предполагаю, что для этого нужно уметь не только красиво болтать, но и обладать какими-то знаниями. Посмотрим, как все сложится. Однако буду очень рада попробовать, – сказала Константинова. 

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15 комментариев

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Второй эксперт
Стойкое ощущение, что она заблуждается. Потому что Первый канал доказал, что фигуристке попасть на экран можно и не умея красиво болтать и не обладая знаниями.
+15
-5
+10
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The Grey
Стася отлично комментировала спортивные соревнования на Спорт24. В этом направлении ей стоит продолжить свою работу. Настя Скопцова неплохо ведет свой влог на Спорт24 и тоже работает тренером. Так что есть возможность куда двигаться помимо тренерской работы
+8
-1
+7
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Bakinos
Я не пропустил ни одного эфира с Константиновой когда она комментировала Олимпийские игры на ютюб канале "Фигурка" (Спорт24). Первое на что обратил внимание -это на то, что она старается говорить правду, при этом обладает начитанностью, эрудицией, у нее приятный голос и грамотная поставленная речь. На нее приятно смотреть - красивая очень. Вот такие как она и должны работать на телевидение в качестве ведущих и комментаторов. Буду рад если у нее все получится.
+9
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+7
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The Grey
Ответ Anatiana
Станислава очень эмоциональна и склонна к рефлексии. Чтобы быть журналистом, надо быть непробиваемой. И порой даже не так важно, умеешь ли ты вообще говорить. Примеры мы все знаем
Она говорит о том, как должно быть. Сейчас от журналистики осталось одно название, профессию давно дискредитировали.
+5
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Olga.t
Умница Стася! Журналистике, как и любой профессии, надо учиться, и иметь к этому способности. Важен общий интеллектуальный уровень, грамотная речь, умение вести диалог.
Ну, это если ты хочешь стать хорошим журналистом, конечно.
Мне кажется, что Стася разумно строит свою жизнь после спорта. Удачи и "исполнения мечт", красавица!
+6
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Gemma157
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Да брось, Стася, посмотри на одну нашу специалистку по переработке отходов. Не умеет болтать красиво, знаний тоже нет, а называет себя журналисткой и сильно обижается когда мы с ней в этом не согласны 😆
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tan_kette
«Было бы здорово попробовать себя в журналистике". Или хотя-бы написать курсовую "самими собими".
+4
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А некоторые думают, что и болтать не надо грамотно и знания не нужны. Знай себе проявляйся)
+6
-4
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Серега Москалев
У Загитовой нет ни первого, ни второго и это ей не мешает быть "журналисткой"
+5
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Lale Ganbarova
Ответ Второй эксперт
Стойкое ощущение, что она заблуждается. Потому что Первый канал доказал, что фигуристке попасть на экран можно и не умея красиво болтать и не обладая знаниями.
У неё для этого была медийность. Но даже в этом случае мы увидели, что нужны и знания, и умение красиво говорить, иначе будет зашквар, и медийность не поможет
+4
-2
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Bakinos
Ответ The Grey
Стася отлично комментировала спортивные соревнования на Спорт24. В этом направлении ей стоит продолжить свою работу. Настя Скопцова неплохо ведет свой влог на Спорт24 и тоже работает тренером. Так что есть возможность куда двигаться помимо тренерской работы
И я об этом. Классно у Константиновой получалось вести эфиры в качестве аналитика и комментатора.
+3
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Додик Аксель
Кто-то пробует, другие учатся, но не у всех получается освоить профессию на практике.
+1
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Адриана
Правильно предполагаешь, Станислава, раньше, чтобы стать журналистом, надо было закончить журфак, а сейчас каждый блогер называет себя журналистом, а уж спортивная журналистика вообще ниже плинтуса упала, один Кузнецов и КО. чего только стоят.
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olvl
Сразу понятно, что тут будут писать.
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