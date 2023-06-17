Тарасова о своих словах, что Синицина и Кацалапов завершили карьеру: «Показалось, что они так сказали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Татьяне Тарасовой показалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.

Ранее заслуженный тренер СССР сообщила об этом «Спорт-Экспрессу». Кацалапов отреагировал на ее слова: «Мы об этом ничего не говорили».

– Ну, мне показалось, что они так сказали.

– Никита сказал, что они ничего не говорили об этом.

– А, ну тем более, – сказала Тарасова. 

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14 комментариев

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Viktoria dek
Ахахах, фигурное катание в России - это сериал, комедия и драма в одной сюжетной линии)
+11
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comewhatmay
Как же нелепо это всё выглядит. Опять вместо соревнований будут по шоу пылить, но, конечно же, они не закончили🤡
+10
-1
+9
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Syndycate
Когда уже журналисты перестанут ей звонить по каждому пуку, у нее давно старческое уже...
+10
-2
+8
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Shveddka
Очень содержательно😆
+5
0
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Лиля Симонова
Ответ Syndycate
Когда уже журналисты перестанут ей звонить по каждому пуку, у нее давно старческое уже...
А что, они будут выступать на соревнованиях? Зачем тогда из пула тестирования вышли?
+4
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comewhatmay
Ответ Ирина Похлебаева
У ТАТ всё зависит от её желаний.Та же Щербакова до конца августа катается в шоу Навки в Сочи,и ТАТ считает,что Аня будет соревноваться в сезоне.
Ну, с ТАТ понятно. Но СК так боятся, что их посчитают закончившими, сразу бросаются опровергать, как будто завершить карьеру - это что-то плохое) Хотя очевидно же, что соревнования у них в прошлом.
+5
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comewhatmay
Ответ Ирина Похлебаева
Откуда Вам знать о планах СК.Захотят вернуться-сделают это в любой момент,Вашего разрешения спрашивать не будут.
Ну, ждите возвращения, вам никто не мешает😂
+3
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Додик Аксель
Сами фигуристы не делали заявления, что завершили спортивную карьеру, но за них это не делают уже в который раз начиная с Жулина. Вот и ТАТе показалось, как оказалось.
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Ирина Похлебаева
Ответ Viktoria dek
Ахахах, фигурное катание в России - это сериал, комедия и драма в одной сюжетной линии)
На самом деле ТАТ то вообще не касается.Никто не давал ей полномочий делать подобные заявления.
Как и заявлять о том,что Трусова и Щербакова в этом сезоне планируют выступать в сезоне.Откуда такие данные?Она их тренер? Щербакова до конца августа выступает в шоу Навки в Сочи.Какая подготовка к сезону и постановка программ?
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Девочка с севера
Бабушка надвое сказала)))
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EmperorNazer
Ответ Ирина Похлебаева
На самом деле ТАТ то вообще не касается.Никто не давал ей полномочий делать подобные заявления. Как и заявлять о том,что Трусова и Щербакова в этом сезоне планируют выступать в сезоне.Откуда такие данные?Она их тренер? Щербакова до конца августа выступает в шоу Навки в Сочи.Какая подготовка к сезону и постановка программ?
Вообще-то у Щербаковой суммарно 8 дней выступлений - три в конце июля и пять в начале августа. Я не утверждаю, конечно, что она будет соревноваться, но при желании она вполне может подготовиться к сезону с таким графиком. У той же Валиевой такое же количество шоу, например.
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Ирина Похлебаева
Ответ comewhatmay
Как же нелепо это всё выглядит. Опять вместо соревнований будут по шоу пылить, но, конечно же, они не закончили🤡
У ТАТ всё зависит от её желаний.Та же Щербакова до конца августа катается в шоу Навки в Сочи,и ТАТ считает,что Аня будет соревноваться в сезоне.
+2
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Алеся Ткаченко
Сперва Жулин на пенсию Кацалапиков отправлял,теперь ТАТ.
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