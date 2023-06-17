Тарасова о своих словах, что Синицина и Кацалапов завершили карьеру: «Показалось, что они так сказали»
Татьяне Тарасовой показалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.
Ранее заслуженный тренер СССР сообщила об этом «Спорт-Экспрессу». Кацалапов отреагировал на ее слова: «Мы об этом ничего не говорили».
– Ну, мне показалось, что они так сказали.
– Никита сказал, что они ничего не говорили об этом.
– А, ну тем более, – сказала Тарасова.
Как и заявлять о том,что Трусова и Щербакова в этом сезоне планируют выступать в сезоне.Откуда такие данные?Она их тренер? Щербакова до конца августа выступает в шоу Навки в Сочи.Какая подготовка к сезону и постановка программ?