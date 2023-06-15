Танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик будет выступать за Испанию в новом сезоне

Теги танцы на льду сборная Германии сборная Испании переходы Оливия Смарт Тим Дик Фигурное катание

Фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик, выступающие в танцах на льду, будут представлять Испанию в новом сезоне.

Об этом сообщила Федерация ледовых видов спорта Испании.

Дик ранее катался с Катариной Мюллер за сборную Германии, они занимали 21-е место в Пекине-2022 и 12-е на чемпионате Европы-2022.

Смарт выступала за Испанию в дуэте с Адрией Диасом, который после сезона-2021/22 завершил карьеру. Вместе они были 8-ми на Олимпиаде-2022 в Пекине и 7-ми на чемпионате мира-2022. До 2016-го Оливия представляла на соревнованиях Великобританию.

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1 комментарий

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Princess23
Отлично. А то Оливия только разогналась, рано заканчивать
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