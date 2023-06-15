Танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик будет выступать за Испанию в новом сезоне

Фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик, выступающие в танцах на льду, будут представлять Испанию в новом сезоне.

Об этом сообщила Федерация ледовых видов спорта Испании.

Дик ранее катался с Катариной Мюллер за сборную Германии, они занимали 21-е место в Пекине-2022 и 12-е на чемпионате Европы-2022.

Смарт выступала за Испанию в дуэте с Адрией Диасом, который после сезона-2021/22 завершил карьеру. Вместе они были 8-ми на Олимпиаде-2022 в Пекине и 7-ми на чемпионате мира-2022. До 2016-го Оливия представляла на соревнованиях Великобританию.