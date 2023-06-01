Тягачев о Ванкувере-2010: «За результат олимпийские комитеты любой страны не отвечают. Но я принял решение: если Мутко не будет отвечать, то я могу ответить за то плохое выступление»

Леонид Тягачев объяснил свой уход в отставку с поста президента ОКР после Ванкувера-2010.

На зимних Играх 2010 года Россия заняла 11-е место в общем зачете.

«Так вышло по разным причинам. Скажем, в фигурном катании была смена спортсменов, и выступали, кроме Плющенко, более молодые. О которых мы говорили: в будущем они выиграют золотые медали. В принципе так и получилось: в Ванкувере ни одной медали, в Сочи уже 4 золотые.

Олимпиада – это то, что вся страна ожидает. И на этом многие играют, многие ошибаются. Но задача всегда стоит: золото, золото, золото. Не выиграли – это не значит, что Олимпийский комитет, которым я руководил…

Я сам подал в отставку из-за того, что не Олимпийский комитет содержит всех тренеров и контролирует их. Олимпийский комитет делает так, чтобы Олимпиада, согласно международной хартии, прошла на высочайшем уровне. Чтобы мы вовремя приехали, вовремя уехали, все награждения прошли. За результат олимпийские комитеты любой страны не отвечают.

Но я принял решение: если Виталий Леонтьевич Мутко (на тот момент министр спорта РФ – Sports.ru) не будет отвечать, то я могу ответить за то плохое выступление. Но подчеркну: все стараются только золото, золото. А сколько 4-х, 5-х, 6-х мест – это никогда не идет во внимание.

На той Олимпиаде на канадской я очень сильно устал. Переживал, естественно. И заболел двусторонним воспалением легких. И меня из самолета положили в Мичуринский центр», – рассказал Леонид Тягачев.

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