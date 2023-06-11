Алексей Горшков: «Было понятно, что нас не допустят. Чего это обсуждать? Если от нас ничего не зависит, мы можем хоть обобсуждаться»

Тренер Алексей Горшков прокомментировал продление отстранения российских фигуристов.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Я и не сомневался, что так будет. Если на промежуточном конгрессе ISU даже не поднимался вопрос о допуске.

Так что было понятно, что нас не допустят. Чего это обсуждать? Если от нас ничего не зависит, мы можем хоть обобсуждаться», – сказал .