Авербух о ЧМ: «Отсутствие наших спортсменов обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших»
Илья Авербух заявил, что отсутствие российских спортсменов обесценивает соревнования.
«Я не следил за чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за чемпионатом мира по хоккею, мне не интересно. Поэтому не могу судить, как отсутствие наших спортсменов отразилось на интересе к этим турнирам.
Но поскольку в хоккее и в фигурном катании мы являемся хедлайнерами, то это обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших.
При этом у других повышается шанс подняться на пьедестал, и если это происходит, то у себя в стране спортсмен становится героем и популярность вида спорта у него на родине возрастает.
Однако, бесспорно, отсутствие российских спортсменов обедняет соревнования», – отметил хореограф, чемпион мира-2002 в танцах на льду.
15 комментариев