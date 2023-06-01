Авербух о ЧМ: «Отсутствие наших спортсменов обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ЧМ по хоккею Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что отсутствие российских спортсменов обесценивает соревнования.

«Я не следил за чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за чемпионатом мира по хоккею, мне не интересно. Поэтому не могу судить, как отсутствие наших спортсменов отразилось на интересе к этим турнирам.

Но поскольку в хоккее и в фигурном катании мы являемся хедлайнерами, то это обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших.

При этом у других повышается шанс подняться на пьедестал, и если это происходит, то у себя в стране спортсмен становится героем и популярность вида спорта у него на родине возрастает.

Однако, бесспорно, отсутствие российских спортсменов обедняет соревнования», – отметил хореограф, чемпион мира-2002 в танцах на льду.

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15 комментариев

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шампион
Стопятидесятый каментарий как же не интересно смотреть ЧМ.
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scorp19
Да да да, они обязательно будут плакать по ночам, что не приехали лучшие с твоей точки зрения 😂 Утешай себя, Аверрбух. Хэдлайнер по хоккею ))) Последний титул был 10 лет назад )))
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Beloded2007
"Победителям "Ледникового периода" будет присвоено звание олимпийских чемпионов на территории РФ", - добавил Авербух.
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Toba Door
Особенно танцы и МО
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Princess23
И этот туда же ....
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Gemma157
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Он это уже в сотый раз говорит
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Kareglazaya
Опять затянули старую песню...
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Relena
Разве кто-то вспомнит кто был ,а кого не было на ЧМ,ОИ, главное медаль 🏅 и точка.
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Viks
Олимпийские чемпионы Москвы 1980 прочитали и прослезились.
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Девушка Безимени
кококо
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Olga.t
Да поняли мы уже...
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Mion
Хоть бы кто перешел что ли к другому тренеру) а то одни и те же новости все межсезонье
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ВИван
Как можно быть таким нудным!!!
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