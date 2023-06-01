Горбачева о Федченко: «С первой тренировки я поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться. Мы с ней на одной волне»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала о работе с тренером Софьей Федченко.
В минувшем сезоне Горбачева стала победителем первенства России среди юниоров.
– С Софьей Анатольевной я познакомилась, когда она как-то раз приехала в Краснодар – к своим родителям, но отдыхать. Мой тренер тогда уехал на соревнования с другими девочками.
Вначале ни моя мама не хотела соглашаться, ни Софья Анатольевна, потому что она приехала отдыхать к родителям и не тренировать. А мама не очень любила менять тренеров.
Но в итоге они обе согласились и мы встретились. И с первой тренировки я полюбила Софью Анатольевну и поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться.
– Какое она на тебя впечатление произвела?
– Доброго, понимающего тренера. И я прям почувствовала именно, что это мой человек и что мы с ней на одной волне, можно так сказать.
– Как бы ты охарактеризовала ваши отношения?
– Сложный вопрос. Смотря где. На тренировках – как тренер спортсмен. А дома – почти как мама (Горбачева стала жить у Федченко после переезда в Москву – Sports.ru), может, старшая сестра, близкий человек.
– А как родители отреагировали на то, что ты так полюбила фигурное катание, что тебе надо менять свою жизнь и переезжать?
– Ну, они не очень этому обрадовались, но приняли.
– Тебе пришлось уговаривать, или тренер тоже помогала?
– Я уговорила, и они достаточно быстро согласились и приняли это решение, – ответила Горбачева.
Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко
неприятная девочка,крайне неприятная
переигрывают....
А вот родитителям респект, не набрасывают, пошли навстречу желаниям ребенка. Вообще не красивая история.
Да и слишком много Федченко
Анализируя на тему Федченко и Горбачёвой на ум приходят одни скандалы. Сначала якобы они Круэллу придумали раньше Глейха и Саши, потом история с плохой мамой, ситуация с Плющенко .
Сейчас у Горбачёвой новая программа очень напоминает программы Алины Загитовой и Сони Акатьевой (и даже немного от Щербаковой взяли). Не думаю, что это случайность. Все ради хайпа и пиара, чтобы о них говорили как можно больше, а потом Федченко будет снова говорить об ужасных хейтерах