Горбачева о Федченко: «С первой тренировки я поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться. Мы с ней на одной волне»

Теги сборная России женское катание Софья Федченко Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о работе с тренером Софьей Федченко.

В минувшем сезоне Горбачева стала победителем первенства России среди юниоров.

– С Софьей Анатольевной я познакомилась, когда она как-то раз приехала в Краснодар – к своим родителям, но отдыхать. Мой тренер тогда уехал на соревнования с другими девочками.

Вначале ни моя мама не хотела соглашаться, ни Софья Анатольевна, потому что она приехала отдыхать к родителям и не тренировать. А мама не очень любила менять тренеров.

Но в итоге они обе согласились и мы встретились. И с первой тренировки я полюбила Софью Анатольевну и поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться.

– Какое она на тебя впечатление произвела?

– Доброго, понимающего тренера. И я прям почувствовала именно, что это мой человек и что мы с ней на одной волне, можно так сказать.

– Как бы ты охарактеризовала ваши отношения?

– Сложный вопрос. Смотря где. На тренировках – как тренер спортсмен. А дома – почти как мама (Горбачева стала жить у Федченко после переезда в Москву – Sports.ru), может, старшая сестра, близкий человек.

– А как родители отреагировали на то, что ты так полюбила фигурное катание, что тебе надо менять свою жизнь и переезжать?

– Ну, они не очень этому обрадовались, но приняли.

– Тебе пришлось уговаривать, или тренер тоже помогала?

– Я уговорила, и они достаточно быстро согласились и приняли это решение, – ответила Горбачева.

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12 комментариев

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Toplady
Да достали уже, честное слово
+24
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Дружба11
родителей под тренеров задвигать и об этом трубить....
неприятная девочка,крайне неприятная
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Дружба11
Навязчиво-не то слово)))....
переигрывают....
+16
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round15
Это новое интервью? Тема не меняется уже несколько месяцев.
+15
-1
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galik55
Чувствуется влияние тренера и некоторые неприятные высказывания Софьей в адрес родителей не есть хорошо.
А вот родитителям респект, не набрасывают, пошли навстречу желаниям ребенка. Вообще не красивая история.
Да и слишком много Федченко
+14
-3
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asusp527
Всё. Достала. За Горбачеву не болею. И желаю ей провалиться везде.
+11
-5
+6
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Kareglazaya
Журналисты нащупали золотую жилу - девочка живёт у тренера. Теперь каждый день будут звонить и уточнять подробности...
+5
0
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Jessi
Надоел уже этот пиар.
Анализируя на тему Федченко и Горбачёвой на ум приходят одни скандалы. Сначала якобы они Круэллу придумали раньше Глейха и Саши, потом история с плохой мамой, ситуация с Плющенко .
Сейчас у Горбачёвой новая программа очень напоминает программы Алины Загитовой и Сони Акатьевой (и даже немного от Щербаковой взяли). Не думаю, что это случайность. Все ради хайпа и пиара, чтобы о них говорили как можно больше, а потом Федченко будет снова говорить об ужасных хейтерах
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Irina037
Меня уже подташнивает
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Ezhevika33
Родители приняли её решение, хотя это далеко непросто. И после этого тренер ещё неоднозначные интервью раздаёт.
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Ezhevika33
Накроет пубертат с проблемами, что будет делать, когда у тренера появится новый лидер.
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EmperorNazer
Ответ asusp527
Всё. Достала. За Горбачеву не болею. И желаю ей провалиться везде.
Не болейте, ради бога, но зачем опускаться до пожеланий провалиться 15-летней девчонке? И ведь это еще и плюсуют..
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