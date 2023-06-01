Горбачева о Федченко: «С первой тренировки я поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться. Мы с ней на одной волне»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о работе с тренером Софьей Федченко.

В минувшем сезоне Горбачева стала победителем первенства России среди юниоров.

– С Софьей Анатольевной я познакомилась, когда она как-то раз приехала в Краснодар – к своим родителям, но отдыхать. Мой тренер тогда уехал на соревнования с другими девочками.

Вначале ни моя мама не хотела соглашаться, ни Софья Анатольевна, потому что она приехала отдыхать к родителям и не тренировать. А мама не очень любила менять тренеров.

Но в итоге они обе согласились и мы встретились. И с первой тренировки я полюбила Софью Анатольевну и поняла, что это мой человек, и захотела у нее тренироваться.

– Какое она на тебя впечатление произвела?

– Доброго, понимающего тренера. И я прям почувствовала именно, что это мой человек и что мы с ней на одной волне, можно так сказать.

– Как бы ты охарактеризовала ваши отношения?

– Сложный вопрос. Смотря где. На тренировках – как тренер спортсмен. А дома – почти как мама (Горбачева стала жить у Федченко после переезда в Москву – Sports.ru), может, старшая сестра, близкий человек.

– А как родители отреагировали на то, что ты так полюбила фигурное катание, что тебе надо менять свою жизнь и переезжать?

– Ну, они не очень этому обрадовались, но приняли.

– Тебе пришлось уговаривать, или тренер тоже помогала?

– Я уговорила, и они достаточно быстро согласились и приняли это решение, – ответила Горбачева.

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