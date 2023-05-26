Кириллова о распаде дуэта с Чегодаевым: «Решение коллективное, по обоюдному согласию. Приняли его для продвижения вперед»

Фигуристка Елизавета Кириллова высказалась о распаде дуэта с Марком Чегодаевым.

Спортсмены выступали вместе в танцах на льду, в минувшем сезоне они заняли 13-е место на чемпионате России в Красноярске.

Теперь Кириллова встанет в пару с Ильей Карповым, который ранее катался с Софьей Карташовой.

«Решение коллективное, по обоюдному согласию. Такое решение приняли для продвижения вперед.

По результатам загадывать не будем, мы с Ильей (Карповым) просто очень любим фигурное катание», – сказала Кириллова.