Кириллова о распаде дуэта с Чегодаевым: «Решение коллективное, по обоюдному согласию. Приняли его для продвижения вперед»
Фигуристка Елизавета Кириллова высказалась о распаде дуэта с Марком Чегодаевым.
Спортсмены выступали вместе в танцах на льду, в минувшем сезоне они заняли 13-е место на чемпионате России в Красноярске.
Теперь Кириллова встанет в пару с Ильей Карповым, который ранее катался с Софьей Карташовой.
«Решение коллективное, по обоюдному согласию. Такое решение приняли для продвижения вперед.
По результатам загадывать не будем, мы с Ильей (Карповым) просто очень любим фигурное катание», – сказала Кириллова.
Скорее всего результаты не устраивали в прежних составах.