Кириллова о распаде дуэта с Чегодаевым: «Решение коллективное, по обоюдному согласию. Приняли его для продвижения вперед»

Теги сборная России танцы на льду Илья Карпов Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Софья Карташова Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Кириллова высказалась о распаде дуэта с Марком Чегодаевым.

Спортсмены выступали вместе в танцах на льду, в минувшем сезоне они заняли 13-е место на чемпионате России в Красноярске.

Теперь Кириллова встанет в пару с Ильей Карповым, который ранее катался с Софьей Карташовой.

«Решение коллективное, по обоюдному согласию. Такое решение приняли для продвижения вперед.

По результатам загадывать не будем, мы с Ильей (Карповым) просто очень любим фигурное катание», – сказала Кириллова.

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Как-то не сочетается: продвижение вперёд и результаты не загадывают, просто очень любят ФК.
Скорее всего результаты не устраивали в прежних составах.
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