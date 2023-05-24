Горелкин о музыке 80-х для ритм-танца: «Сначала мы вообще не понимали, как это все будет выглядеть. Потом постепенно начали слушать, ловить вайб»

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин музыка Фигурное катание

Фигуристы Горелкин и Леонтьева оценили выбор музыки 80-х в качестве темы ритм-танца.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил соответствующее решение на сезон-2023/24. Даниил Горелкин и Софья Леонтьева выступают вместе в танцах на льду, в этом году дуэт выиграл финал юниорского Гран-при России.

– Обе программы на следующий сезон у вас уже поставлены. Сложно работать с темой 80-х в ритм-танце?

Леонтьева: Это что-то новое и необычное для нас. Очень интересно.

Горелкин: Когда мы узнали, что будет тема 80-х, то сначала вообще не понимали, как это все будет выглядеть. Потом мы постепенно начали слушать музыку, ловить вайб. Нужно просто кайфовать, чтобы тебя качало. Я огромный любитель музыки 80-х. Это детство моих родителей. Я сам в детстве слышал эту музыку, видел, как родители танцуют. Запомнил эти движения, и у меня возникла любовь к музыке 80-х.

Леонтьева: Если под эту музыку делать что-то наигранно, то не получится донести до судей и зрителей настроение. Нужно танцевать от души. Так, как ты чувствуешь.

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