Горелкин о музыке 80-х для ритм-танца: «Сначала мы вообще не понимали, как это все будет выглядеть. Потом постепенно начали слушать, ловить вайб»

Фигуристы Горелкин и Леонтьева оценили выбор музыки 80-х в качестве темы ритм-танца.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил соответствующее решение на сезон-2023/24. Даниил Горелкин и Софья Леонтьева выступают вместе в танцах на льду, в этом году дуэт выиграл финал юниорского Гран-при России.

– Обе программы на следующий сезон у вас уже поставлены. Сложно работать с темой 80-х в ритм-танце?

Леонтьева: Это что-то новое и необычное для нас. Очень интересно.

Горелкин: Когда мы узнали, что будет тема 80-х, то сначала вообще не понимали, как это все будет выглядеть. Потом мы постепенно начали слушать музыку, ловить вайб. Нужно просто кайфовать, чтобы тебя качало. Я огромный любитель музыки 80-х. Это детство моих родителей. Я сам в детстве слышал эту музыку, видел, как родители танцуют. Запомнил эти движения, и у меня возникла любовь к музыке 80-х.

Леонтьева: Если под эту музыку делать что-то наигранно, то не получится донести до судей и зрителей настроение. Нужно танцевать от души. Так, как ты чувствуешь.