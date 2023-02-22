Даниил Горелкин: «Мы рады любым соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет»

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Серебряные призеры первенства России в танцах на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, следят ли они за международными соревнованиями. 

– Следили ли вы по ходу сезона за международными стартами? Возможно, за кем-то персонально?

Горелкин: Честно, очень сложно сейчас за этим наблюдать, так как нет открытых трансляций. Тяжело было их находить через VPN.

Леонтьева: В юниорах точно никого не смотрели. Во взрослых – да, что-то смотрели, некоторые Гран-при, выступления конкретных пар. Чок – Бейтс смотрели.

Горелкин: Гиньяр – Фаббри, итальянцев. Чемпионат Европы я смотрел.

Леонтьева: Я смотрела также просто знакомых, которые просто сейчас за другую страну катаются, еще чемпионат США смотрела.

– Нет ли обиды из-за того, что вы, по сути, прошли отбор на юниорский чемпионат мира, но для вас точкой в сезоне станет финал Гран-при России?

Горелкин: Главное, что наша федерация создала большое количество соревнований, где можно участвовать и зарабатывать рейтинг, хоть и в России. Мы рады любым соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет.

– Вы отмечали, что из танцевальных мастодонтов вас привлекают такие пары, как Вирчу – Мойр и Пападакис – Сизерон. Стиль какого дуэта каждому из вас импонирует больше?

Леонтьева: Наверное, сложно сказать, кто нравится больше. Если смотреть, на какие топовые пары мы равняемся – мы от каждой пары берем что-то одно. У Тессы со Скоттом – мощное катание, взрослое. У Габриэлы с Гийомом – очень красивое, эстетичное катание. Все ручки, все ножки доделаны — когда они катаются, это завораживает.

Горелкин: От каждой пары берем разное, но если отвечать на вопрос, какой стиль импонирует больше… Мне, наверное, больше нравится стиль катания Гийома с Габриэлой.

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3 комментария

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Mariaku
Желаю успешного завершения сезона и жду дуэт во взрослых в следующем - созрели! Жаль, что они не смотрели выступления юниоров, своих конкурентов на годы вперёд: Мразкова-Мразек, Башинска-Бомон - есть за кем последить.
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olvl
И мы очень рады соревнованиям и видеть всех в строю. Удачи и успехов Софье с Даниилом и всем остальным.
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Irina037
И мне больше нравится ПС
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+1
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