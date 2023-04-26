Леонова о разводе: «На работу это никак не влияет, все хорошо, живем дальше. Наоборот, появляются новые цели»

Теги Алена Леонова Антон Шулепов Фигурное катание

Алена Леонова рассказала, что развод с Антоном Шулеповым не отразился на ее работе.

Экс-фигуристка, серебряный призер чемпионата мира сейчас работает тренером. 

– Влияет ли как-то на работу ваш недавний развод?

– Это абсолютно никак не влияет. Все хорошо, живем дальше.

Наоборот, это немного отвлекает, подбадривает, появляются новые цели. Поэтому все хорошо, – сказала Леонова. 

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года, в феврале 2022-го у пары родился сын. В апреле этого года стало известно о разводе пары.

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1 комментарий

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Alla Belova
Который раз уже семья не выдерживает появления ребёнка, а казалось бы, ради детей в основном и создаются семьи!
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