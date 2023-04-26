Леонова о разводе: «На работу это никак не влияет, все хорошо, живем дальше. Наоборот, появляются новые цели»
Алена Леонова рассказала, что развод с Антоном Шулеповым не отразился на ее работе.
Экс-фигуристка, серебряный призер чемпионата мира сейчас работает тренером.
– Влияет ли как-то на работу ваш недавний развод?
– Это абсолютно никак не влияет. Все хорошо, живем дальше.
Наоборот, это немного отвлекает, подбадривает, появляются новые цели. Поэтому все хорошо, – сказала Леонова.
Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года, в феврале 2022-го у пары родился сын. В апреле этого года стало известно о разводе пары.
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