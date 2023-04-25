Косторная об участии в модном показе: «Мне было интересно попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта»
Алена Косторная рассказала, почему решила поучаствовать в модном показе в Москве.
Ранее на показе Estet Fashion Week фигуристка вышла на подиум в образе Харли Квинн.
– Алена, как ты решилась попробовать себя в роли модели?
– Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня, тем более в первый раз такое. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, ее не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть.
Понятное дело, нет каких-то контрактов и прочее. Мне было интересно что-то попробовать новое и выйти из зоны комфорта. И тут [дизайнер] Алена Куклычева предложила попробовать себя на показе, и я подумала: «Почему бы и нет?» Тем более что я один из ее очень частых клиентов.
– Можешь рассказать, как ты готовилась к этой роли? Я видела, что у вас проходили репетиции…
– Особо никак. Очень волнительно было выходить, потому что времени на мой выход выделено несколько больше, чем на остальных участниц. Я думала: «Блин, лучше б, наверное, какие-нибудь гимнастки прошлись, потому что они хотя бы ногу красиво поднимут», ха-ха. Ну что, попробуем! Все когда-то бывает впервые, – сказала чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию.
Косторная в образе Харли Квинн вышла на подиум на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве
🤦♀️ Она хоть что-нибудь из "начатого" закончила за последние пару-тройку лет?
Вот и в модельное агентство сходила пару раз и бросила... Что будет с проектом "парное катание"? Не захочет ли вернуться в ЖО?