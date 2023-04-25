Косторная об участии в модном показе: «Мне было интересно попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, почему решила поучаствовать в модном показе в Москве.

Ранее на показе Estet Fashion Week фигуристка вышла на подиум в образе Харли Квинн.

– Алена, как ты решилась попробовать себя в роли модели?

– Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня, тем более в первый раз такое. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, ее не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть.

Понятное дело, нет каких-то контрактов и прочее. Мне было интересно что-то попробовать новое и выйти из зоны комфорта. И тут [дизайнер] Алена Куклычева предложила попробовать себя на показе, и я подумала: «Почему бы и нет?» Тем более что я один из ее очень частых клиентов.

– Можешь рассказать, как ты готовилась к этой роли? Я видела, что у вас проходили репетиции…

– Особо никак. Очень волнительно было выходить, потому что времени на мой выход выделено несколько больше, чем на остальных участниц. Я думала: «Блин, лучше б, наверное, какие-нибудь гимнастки прошлись, потому что они хотя бы ногу красиво поднимут», ха-ха. Ну что, попробуем! Все когда-то бывает впервые, – сказала чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию.

Косторная в образе Харли Квинн вышла на подиум на показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

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6 комментариев

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Lennuci
"Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, ее не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть."

🤦‍♀️ Она хоть что-нибудь из "начатого" закончила за последние пару-тройку лет?
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Allbee
Алёна вообще когда была в последний раз в неко фортнлй зоне то?
+2
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Olga.t
Всё-таки Алёна девушка ветреная и непостоянная)
Вот и в модельное агентство сходила пару раз и бросила... Что будет с проектом "парное катание"? Не захочет ли вернуться в ЖО?
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Пользователь Гугла
ха, ее оказывается портниха позвала, у которой она шила это платье, а гонору то было у фанатов, контракты прочили с ювелирами
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