Арсений Федотов: «Теперь в планах собраться с силами и хорошо подойти к следующему сезону. Хочу добавить четверной флип»

13-летний фигурист Арсений Федотов сообщил о планах выучить четверной флип.

Сегодня ученик Этери Тутберидзе победил в финале Кубка Московского спорта среди спортсменов первого разряда. В произвольной программе он исполнил четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, сольный четверной сальхов, а также тройной аксель в каскаде с двойным.

«Шикарно закончил сезон. Сделал все, что планировал на этом турнире, замечаний к себе нет.

Наверное, эти соревнования стали для меня самыми запоминающимися в нынешнем сезоне – я собой доволен, чисто откатал.

Теперь в планах хорошо отдохнуть, собраться с силами и хорошо подойти к следующему сезону. Буду работать над всем, что есть, и хочу еще добавить четверной флип», – сказал Федотов.

«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые