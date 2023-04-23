Арсений Федотов: «Теперь в планах собраться с силами и хорошо подойти к следующему сезону. Хочу добавить четверной флип»

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Кубок Московского спорта Фигурное катание

13-летний фигурист Арсений Федотов сообщил о планах выучить четверной флип.

Сегодня ученик Этери Тутберидзе победил в финале Кубка Московского спорта среди спортсменов первого разряда. В произвольной программе он исполнил четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, сольный четверной сальхов, а также тройной аксель в каскаде с двойным. 

«Шикарно закончил сезон. Сделал все, что планировал на этом турнире, замечаний к себе нет.

Наверное, эти соревнования стали для меня самыми запоминающимися в нынешнем сезоне – я собой доволен, чисто откатал.

Теперь в планах хорошо отдохнуть, собраться с силами и хорошо подойти к следующему сезону. Буду работать над всем, что есть, и хочу еще добавить четверной флип», – сказал Федотов.

«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые

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13 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Арсению только здоровья. Крут, очень крут.
+13
-1
+12
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Светлана Менова
Классный Арсютка. И пусть Шляттер и травмы обойдут его стороной.
+12
-2
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Алё? Алёна
Мог бы уже на международных соревах блистать! Чтобы японцы не расслаблялись!
+8
-1
+7
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Elena Savanuk
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Арсению только здоровья. Крут, очень крут.
Мне тоже всегда, глядя на его прокаты, хочется пожелать этому сверхталантливому фигуристу крепкого здоровья, все остальные составляющие для успешной спортивной карьеры у него есть в наличии !
+7
-1
+6
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Лакс
Ответ Алё? Алёна
Мог бы уже на международных соревах блистать! Чтобы японцы не расслаблялись!
Не мог бы на международных - 13 исполнилось осенью после 01.07.
+4
0
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flyhigh
Удачи❤️
+4
-1
+3
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Додик Аксель
Таланту и одарённости Арсению всё подвластно. Стабильный, надёжный и уверенный в себе юный фигурист. Молодчина !
+4
-1
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Александр Шульгин
Арсений главное не куда не торопись, главное это не победы среди новисов и юниоров теперь главное для тебя подойтии к взрослым, а это тебя ещё очень далеко ещё 5 лет не торопись главное сейчас здоровье
+6
-3
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bona ulo
У Арсения было два трикселя в проге, причем в "источнике" об этом тоже сказано.
Откатал Сеня действительно шикарно, настолько уверенно, легко, чисто и с задором, что это выглядело почти по-позерски, в хорошем смысле, и невольно вспоминалось высказывание Авербуха "какой же он, гад, талантливый".
+4
-1
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Светлана Менова
Ответ Алё? Алёна
Почему? Разве не с 13 лет?
В этом сезоне ещё не мог. А вот в следующем мог бы.
+1
0
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Алё? Алёна
Ответ фынский аксель
Не мог
Почему? Разве не с 13 лет?
0
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Алё? Алёна
Ответ Лакс
Не мог бы на международных - 13 исполнилось осенью после 01.07.
Поняла, спасибо!
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