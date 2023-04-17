Софья Акатьева о себе: «Позитивная, целеустремленная и немного стеснительная»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы блиц-интервью и описала себя тремя словами.

Любимый завтрак?

– Сырники.

Хореография или ОФП?

– ОФП.

Опиши свой идеальный день.

– Когда я хорошо готова к тренировкам, когда ничего не болит, эмоционально настроена, получаются прокаты и прыжки. И проведу вечер с братом, сходим погулять.

Если бы ты могла дать себе совет в 10 лет, то какой?

– Вы говорили, что легкие вопросы будут! А это философские. Не расстраиваться, если что-то не получается, учить новые элементы и не волноваться сильно на соревнованиях.

Любимый исполнитель?

– У меня такого нет, мой плейлист состоит абсолютно из разных песен, поэтому не могу кого-то выделить.

Любимая сладость?

– Мороженое.

Какой сверхспособностью ты хотела бы обладать?

– Перематывать время назад.

Какие три слова лучше всего тебя описывают?

– Позитивная, целеустремленная и немного стеснительная, – сказала Акатьева.

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37 комментариев

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Lebedstory
Воспитанная, скромная, искренняя трудяга. Удачно докатать тур Сонечке, и как следует отдохнуть в межсезонье.
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Маргарита В Сафронова
Реалистичная самооценка. А стеснительность лучше наглости. Стеснительные больше работают над собой и добиваются большего успеха.
+35
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flyhigh
Сонечка, заюшка, удачи в следующем сезоне ❤️
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Додик Аксель
СуперСоник уже сейчас хорошо понимает, что скромность украшает девушку, а не бриллианты... Учится, тренируется, соревнуется, выступает в шоу и читать книги не забывает. Умница !
+23
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Elena Savanuk
Сонечке - успешно сдать ОГЭ, хорошо отдохнуть и в новом сезоне продолжить покорять новые вершины !
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закрыт по беспределу
Хорошая девочка Соня
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Ирина Ларина
Соня невероятная! И так ей идет этот новый показательный и платье очень красивое! Хочется ей только успехов пожелать! И что б здоровье позволяло выступать долго и успешно.
+14
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Этери горячая
Умная, очаровательная девушка.
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Iririna
Давно наблюдаю за Соней.Нравится и как фигуристка,и как человек.Действительно,всегда скромная,воспитанная.Желаю успехов в покорении спортивных вершин.
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Акселек давай
И еще невероятно прекрасная!
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Алексей Токарев
Скромность не помешала бы некоторым фигуристкам, особенно Трусовой.
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Ева Майская
Удачи и здоровья Соне в новом сезоне! )
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Татьяна Семёновна
Акатьева и Петросян, прежде всего, украшение российского фигурного катания! И соглашусь с тем, что украшение шоу "Чемпионы на льду" тоже!
+11
-4
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Natalia_777
Красавица ! Нежная нежнятина !) Удачи тебе во всём ! "идеальный день?.. когда ничего не болит.." - это в 15 лет... прямо до слёз...
+6
0
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Биатлонная зима
Хорошая девчонка Соня
+8
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Зоя Кудряшова
Акатьева и Петросян украшение шоу ЭТ.
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galik55
Замечательные блиц ответы. Удачи, освоить новые ультра си, побед
+5
-2
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juliamart
Ответ Нурсултан Хамзаев
и немного стеснительная-, у меня есть такое же качество сильно бесит в жизни(
Гораздо больше бесит наглость в людях, так что не парьтесь)
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На Пекин
Ответ Этери горячая
Да, Соня никогда не прибегнет к занятиям стрип-пластикой во взрослом возрасте, не будет истерик, если она выиграет серебро. Также она никогда не прибегнет к диджеингу и караоке на ледовых шоу, не будет шоу Мэрилин Монро. Соня — великий чемпион, который заставляет страну гордиться своими достижениями и поведением. На самом деле Камила, Соня, Аделия — все они заставляют страну безмерно гордиться. Это трое отличников.
Вот хочется ответить ответить вам и сказать, чего не будет делать Соня, но не буду, потому что Камила не имеет отношения к этому мерзкому комментарию.
+6
-4
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Нурсултан Хамзаев
и немного стеснительная-, у меня есть такое же качество сильно бесит в жизни(
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Syndycate
Отправиться в прошлое и закупиться биткоинами)
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Verysia
Ответ varick
Хм... Софья прекрасная добрая девочка. Аня и Камила тоже милые приятные девушки. И на их фоне, Загитова, блатная пихательница угрожающая связями. Скатившаяся в кринж и треш со своим адовым "пением" и пародией-страшилкой на Монро. А её фаньё - хейтерская клака, стена, палата. Такое есть только у Алиначки. 😖 Вот реально, как проклятье какое-то для российского спорта. 🤔
Вторая часть - это все о вас.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Анастасия Лукьянова
Но антоним стеснительности — это не наглость…
Смотрите в не прямых антонимах)
https://sinonim.org/a/стеснительный
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Вера Подгорных
Ответ Этери горячая
Да, Соня никогда не прибегнет к занятиям стрип-пластикой во взрослом возрасте, не будет истерик, если она выиграет серебро. Также она никогда не прибегнет к диджеингу и караоке на ледовых шоу, не будет шоу Мэрилин Монро. Соня — великий чемпион, который заставляет страну гордиться своими достижениями и поведением. На самом деле Камила, Соня, Аделия — все они заставляют страну безмерно гордиться. Это трое отличников.
Про гордиться чем они заставляют, особенно старшая из них? Да и гордиться вроде пока нечем им, время не пришло.
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Этери горячая
Ответ oleg
Надеюсь в следующем сезоне, СуперСоник найдет своего тренера, который будет помогать ей двигаться вперед, а не тормозить ее как это сейчас делает Тутберидзе. Понятно ради кого Тутберидзе это делает, но причем тут Акатьева? В чем она виновата? В том что она лучше?
Как это? Этери всегда давала Соне контент с более высокой базовой ценностью, чем Камила.
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