Фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы блиц-интервью и описала себя тремя словами.

– Любимый завтрак?

– Сырники.

– Хореография или ОФП?

– ОФП.

– Опиши свой идеальный день.

– Когда я хорошо готова к тренировкам, когда ничего не болит, эмоционально настроена, получаются прокаты и прыжки. И проведу вечер с братом, сходим погулять.

– Если бы ты могла дать себе совет в 10 лет, то какой?

– Вы говорили, что легкие вопросы будут! А это философские. Не расстраиваться, если что-то не получается, учить новые элементы и не волноваться сильно на соревнованиях.

– Любимый исполнитель?

– У меня такого нет, мой плейлист состоит абсолютно из разных песен, поэтому не могу кого-то выделить.

– Любимая сладость?

– Мороженое.

– Какой сверхспособностью ты хотела бы обладать?

– Перематывать время назад.

– Какие три слова лучше всего тебя описывают?

– Позитивная, целеустремленная и немного стеснительная, – сказала .