Софья Акатьева о себе: «Позитивная, целеустремленная и немного стеснительная»
Фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы блиц-интервью и описала себя тремя словами.
– Любимый завтрак?
– Сырники.
– Хореография или ОФП?
– ОФП.
– Опиши свой идеальный день.
– Когда я хорошо готова к тренировкам, когда ничего не болит, эмоционально настроена, получаются прокаты и прыжки. И проведу вечер с братом, сходим погулять.
– Если бы ты могла дать себе совет в 10 лет, то какой?
– Вы говорили, что легкие вопросы будут! А это философские. Не расстраиваться, если что-то не получается, учить новые элементы и не волноваться сильно на соревнованиях.
– Любимый исполнитель?
– У меня такого нет, мой плейлист состоит абсолютно из разных песен, поэтому не могу кого-то выделить.
– Любимая сладость?
– Мороженое.
– Какой сверхспособностью ты хотела бы обладать?
– Перематывать время назад.
– Какие три слова лучше всего тебя описывают?
– Позитивная, целеустремленная и немного стеснительная, – сказала Акатьева.
https://sinonim.org/a/стеснительный