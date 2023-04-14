Железняков о командном ЧМ: «Неинтересно смотреть выступления без наших фигуристов. Разве это полноценное соревнование, если одних из лучших нет?»

Теги сборная России командный чемпионат мира (World Team Trophy) Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков заявил, что не смотрит командный чемпионат мира.

Соревнования проходят в Японии. Сборная России, которая является действующим победителем турнира, в этом году отстранена.

– Насколько значимы рекорды Чок и Бейтса в отсутствие ведущих российских пар? Или результат закономерен?

– Я не смотрю их выступление, как и многие наши специалисты. Мне неинтересно смотреть сейчас международные выступления без наших фигуристов.

Командный чемпионат мира – это разве полноценное соревнование, когда нет лучших команд? Какая может быть речь о полноценности, если одних из лучших нет? – сказал Железняков

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

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15 комментариев

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Блинчик
Ответ tanya_1111
А кто-то из наших мог бы превзойти Чок и Бейтса?
Худа и Базин, естественно.))
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Екатерина Ивановская
Ну парное и женское потеряли, никто не спорит, но мужское и танцы потерю россиян заметили мало :)
+1
0
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Блинчик
Это такой намёк, что Кондратюк лучше Малиняна?
+3
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Тайга86
Если не ошибаюсь, специалисты как раз-то и должны смотреть в первую очередь) Не может быть специалистов, ждущих, как и все, выхода на МС, только по нашей сборной. А вот все остальные, как я понимаю, и Железняков в их числе, могут в принципе руководствоваться «хочу-не хочу-не буду». Ну и можно добавить - соревнования может и не полноценные, но для участвующих очень даже продуктивные.
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Маргарита Михайловна
Когда вашим дали выступать вы привезли допингистку Валиеву. А сейчас это выступление придётся ещё заслужить.
+4
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Irina Kistler
Ответ Алеся Ткаченко
Без кого без наших?Как минимум танцы и МО смотрибельны и без наших.Вот в парах действительно все грустно
А мне японцы понравились, прибавляют, опасный дуэт
+2
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Anita#
Ответ sergio1515@yandex.ru
Интересно, ему вообще звонили или просто прикрепили заранее заготовленный текст, и без того прекрасно зная, что он ответит? Хотя... в этот раз обошлось без ругани, поэтому, наверное, всё-таки позвонили.
Нет, раз без ругани, значит, текст не авторский:))
+3
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Fellina
Ну сколько можно нудить об одном и том же?! Не смотри, если не интересно 😑
+6
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sergio1515@yandex.ru
Интересно, ему вообще звонили или просто прикрепили заранее заготовленный текст, и без того прекрасно зная, что он ответит?
Хотя... в этот раз обошлось без ругани, поэтому, наверное, всё-таки позвонили.
+4
-1
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smoky eyes
Пока вообще про командники в ФК помолчать бы. Ками считаю явлением в ФК, которое может никогда не повториться больше, но из-за ситуации с ее пробами так много спортсменов до сих пор не получили медаль ОИ ( уже даже неважно какую) Давайте ̶з̶а̶т̶к̶н̶е̶м̶с̶я̶ помолчим о командниках уже
+5
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Наталья Ночка
Ответ tanya_1111
А кто-то из наших мог бы превзойти Чок и Бейтса?
Точно, Лакерника теперь нет!
+6
-3
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Анастасия Прудникова
Ну я тоже расстроена недопуском российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, но спортсмены, выступающие на этом ЧМ, не виноваты ведь в случившемся, поэтому можно и посмотреть выступления, оценить уровень мастерства иностранных атлетов чисто для ознакомления.
+5
-1
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Алеся Ткаченко
Без кого без наших?Как минимум танцы и МО смотрибельны и без наших.Вот в парах действительно все грустно
+4
0
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мистер бин
Твои проблемы.
+9
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tanya_1111
А кто-то из наших мог бы превзойти Чок и Бейтса?
+7
0
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