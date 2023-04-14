Железняков о командном ЧМ: «Неинтересно смотреть выступления без наших фигуристов. Разве это полноценное соревнование, если одних из лучших нет?»

Хореограф Алексей Железняков заявил, что не смотрит командный чемпионат мира.

Соревнования проходят в Японии. Сборная России, которая является действующим победителем турнира, в этом году отстранена.

– Насколько значимы рекорды Чок и Бейтса в отсутствие ведущих российских пар? Или результат закономерен?

– Я не смотрю их выступление, как и многие наши специалисты. Мне неинтересно смотреть сейчас международные выступления без наших фигуристов.

Командный чемпионат мира – это разве полноценное соревнование, когда нет лучших команд? Какая может быть речь о полноценности, если одних из лучших нет? – сказал .

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель