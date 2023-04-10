Евгения Лопарева: «Первое время адаптация во Франции проходила очень тяжело. Не знаешь языка, а вокруг ни семьи, ни друзей, чужая страна»

Французская фигуристка Евгения Лопарева рассказала, что скучает по России

Лопарева родилась в Москве. С 2018 года она выступает за Францию в танцевальном дуэте с Жоффре Бриссо.

– Как у вас проходила адаптация к новой стране?

– Первое время очень тяжело. Прямо до невозможности. Не знаешь языка, а вокруг ни семьи, ни друзей. Ничего вообще. Чужая страна, будто бросили тебя в воду и сказали – учись плавать. Захочешь выжить – научишься. Вот так и я училась жить во Франции.

Самыми сложными были первые полгода, потом потихоньку стала привыкать. Благо сильно мама поддерживала, помогала советами. Язык стала учить, для того чтобы получить гражданство, в любом случае нужен был язык.

– Сейчас уже спокойно говорите по-французски?

– Не скажу, что легко и мне это дается без труда. Но хватает уровня знаний, чтобы поддерживать беседу. Серьезные, долгие разговоры трудно вести, но изъясняться на базовом уровне точно могу.

Не хватает глубины языка, но для жизни нормально. В магазин сходить, дорогу спросить, узнать, как дела у друзей. С этим проблем нет.

– Скучаете по России?

– Конечно, скучаю. А как иначе-то? У меня там семья, друзья, я там родилась, выросла, начинала спортивную карьеру, окончила школу, университет.

– Когда последний вы были в России?

– В июне 2022 года.

– На вас давили после февраля 2022 года? Были неудобные вопросы в связи с происхождением?

– Лично ко мне ничего не было никогда. Могут иногда задать вопросы, но я всегда стараюсь отходить от этой темы. В политике не сильна и не хочу в эти разговоры вступать.

– В будущем рассматриваете вариант вернуться в Россию?

– На какое-то время в любом случае буду приезжать. У меня там семья, дом родной. Ездить буду.

Считать ли это возвращением... Я просто хочу быть хореографом, и востребованным хореографом. В идеале хотела бы работать по всему миру, – сказала Лопарева.