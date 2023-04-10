Уно снялся с командного чемпионата мира из-за травмы, его заменит Сато

Японец Шома Уно снялся с командного чемпионата мира по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира из-за травмы правой ноги не выступит на турнире, который пройдет с 13 по 16 апреля в Токио. Сообщается, что для восстановления Уно понадобится еще 2 недели.

«Я всеми силами старался справиться с травмой, но не смог вернуться на соревновательный уровень, поэтому решил отказаться», – сказал Уно.

В составе сборной Японии его заменит Шун Сато.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио