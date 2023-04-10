Уно снялся с командного чемпионата мира из-за травмы, его заменит Сато

Теги травмы сборная Японии мужское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Шома Уно Шун Сато Фигурное катание

Японец Шома Уно снялся с командного чемпионата мира по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира из-за травмы правой ноги не выступит на турнире, который пройдет с 13 по 16 апреля в Токио. Сообщается, что для восстановления Уно понадобится еще 2 недели.

«Я всеми силами старался справиться с травмой, но не смог вернуться на соревновательный уровень, поэтому решил отказаться», – сказал Уно.

В составе сборной Японии его заменит Шун Сато.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио

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12 комментариев

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Леличек
Ответ Mariaku
Мастеру конька желаю только здоровья! Наиболее сбалансированный фигурист из действующих! Буду ждать квадфлип Шомы на соревнованиях снова: пусть кто-то в комментариях во время ЧМ и назвал его липом, я вижу правильное внутреннее ребро. Кто говорит про читерские прыжки Шомы, я бы с интересом посмотрела на такие читерские прыжки в исполнении других фигуристов.
У Уно не лип, у него флипбергер - потому как он чуть ли не три четверти первого оборота проворачивает на льду до отрыва, и прыжок получается не с зубца, а с ребра. Любой его так называемый «квадфлип» можно смело понижать на 1 оборот, чтоб было более-менее честно. А то кому-то видят самую малость, а особым особям не видят серьезные огрехи))
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Леличек
Так он же вроде сейчас на шоу выступал вместе с Ханю и Малининым - тут ему травма не мешала?
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Assel
Ответ or.om
А кто знает, где Юма Кагияма?
Он пропустил почти весь сезон из-за травмы, кажется перелом ноги, выступил на чемпионате страны, но не очень удачно ((( Надеюсь он вернётся в свою звенящую форму к следующему сезону
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or.om
А кто знает, где Юма Кагияма?
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andrej shabanov
командный ЧМ?
людей не смешите!
ВОДОКАЧКА!
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Mariaku
Мастеру конька желаю только здоровья! Наиболее сбалансированный фигурист из действующих! Буду ждать квадфлип Шомы на соревнованиях снова: пусть кто-то в комментариях во время ЧМ и назвал его липом, я вижу правильное внутреннее ребро. Кто говорит про читерские прыжки Шомы, я бы с интересом посмотрела на такие читерские прыжки в исполнении других фигуристов.
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Katerina Sunny
Шоме здоровья, к этому всё шло.
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Lavkaspice
Восстанавливайся и лечи лодыжку, Шома. Очень жаль, но зато я посмотрю WTT спокойно и без нервов, теперь не болея ни за кого.
+4
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Веселый грибочек
Здоровья и скорейшего восстановления Шоме! 🌺
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Лека-Лека
Жаль. Смотреть на Шому всегда огромное удовольствие.
Сильный удар для японской сборной.
Здоровья ему и побед в следующем сезоне.
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Iuasamotu
Иииы! Какой ужас! Потеря, для общего уровня турнира, но с другой стороны возрастёт конкуренция в мужском зачёте
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Валерий Петров
Жаль конечно, надеюсь к следующему сезону Шома поправится
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