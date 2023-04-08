Этери Тутберидзе: «Читала интервью команды «соратников» по шоу. Они говорят, что вкладываются в спецэффекты, а у Тутберидзе неинтересно»

Этери Тутберидзе объяснила отличие своего шоу от проектов конкурентов

– У вас впереди обширная шоу-программа, какие там будут для нас сюрпризы?

– Я тут читала интервью команды «соратников» по шоу. Они говорят, что вкладываются во всякие спецэффекты, – и вот это шоу. А у Тутберидзе – там неинтересно.

Ну, наверное, наше шоу можно тогда назвать праздником спорта. Мы своим катанием подводим итоги сезона. Повторяем хорошие программы. Вот, два шоу прошло, и на них Камила Валиева катала свою программу In Memoriam, которую исполняла только на Олимпиаде. Аня Щербакова тоже катала короткую с Олимпиады.

– И как Камила откатала?

– Прекрасно! У меня случился флешбэк к Олимпиаде. Я считаю, что именно такие моменты это очень сильно.

Я бы с огромным удовольствием посмотрела бы Трусову в деле, с ее прыжками, с ее катанием. Зритель на это и идет, он хочет увидеть своих любимых спортсменов в деле, занимающимися именно тем, что они умеют делать лучше всех в мире – кататься на коньках.

– Спортивная составляющая важнее?

– Конечно. Спортсмены иногда пробуют новые образы, а мы для себя можем решить, подходят они или нет. Стоит его использовать в новой программе или нет.

Поскольку у нас спортивный сезон закончен, и в мае мы уходим в отпуск, этими шоу мы держим спортсменов в форме. Они должны откатать программу с прыжками для зрителей. И потом у них есть баттл. Там Камила Валиева сделала и четверной тулуп, и тройной аксель. Более того, и Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель. Вот это интересно.

– Почему именно такая философия к шоу?

– Не хочу, чтобы спецэффекты перебивали само катание. У нас же нет чеса по городам. Есть всего один месяц после соревнований – в этом году 10 шоу. И этот месяц мы спортсменов держим. Они сами заинтересованы кататься лучше для зрителя, – рассказала Тутберидзе.

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