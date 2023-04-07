Алена Косторная примет участие в показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная примет участие в показе в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Мероприятие пройдет 24 апреля в ювелирном доме «Эстет». Дизайнеры представят коллекции авторских купальников и платьев для фигурного катания.

Косторная также проведет автограф-сессию и ответит на вопросы. 

«Уже через пару недель я приму участие в очень ярком, интересном и крутом показе!

А вы сможете прийти на фото/автограф-сессию, увидеть мои первые шаги по подиуму, задать интересующие вас вопросы и просто интересно провести время», – написала Косторная.

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6 комментариев

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Додик Аксель
Лишних денег не бывает. Продефилирует по подиуму на показе, сделает фотосессию, проведёт прекрасный вечер. А потом с хорошим настроением на следующий день вновь на тренировку. Удачи !
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Sat397
Ответ Светлана Менова
Или дизайнером костюмов!))
Дизайнером костюмов она будет до конного спорта и работой нейрохирургом, или после?
0
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Alexey Belskiy
Самая модельная внешность я скажу потом у кого
0
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Светлана Менова
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну всё, недолго музыка в парном катании играла, теперь Алёнка станет моделью😄
Или дизайнером костюмов!))
+7
-2
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ну всё, недолго музыка в парном катании играла, теперь Алёнка станет моделью😄
+10
-2
+8
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Ирина Иванова
Похоже, у парного катания появился реальный конкурент или потенциальный спонсор)
+9
-1
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