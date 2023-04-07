Алена Косторная примет участие в показе Estet Fashion Week в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Алена Косторная примет участие в показе в рамках Ювелирной недели моды в Москве

Мероприятие пройдет 24 апреля в ювелирном доме «Эстет». Дизайнеры представят коллекции авторских купальников и платьев для фигурного катания.

Косторная также проведет автограф-сессию и ответит на вопросы.

«Уже через пару недель я приму участие в очень ярком, интересном и крутом показе!

А вы сможете прийти на фото/автограф-сессию, увидеть мои первые шаги по подиуму, задать интересующие вас вопросы и просто интересно провести время», – написала .