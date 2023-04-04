Александр Энберт: «Павлюченко и Ходыкин всегда придумывали что‑то классное. Грустно, что больше не увидим их авторские элементы, трюки, находки»

Александр Энберт прокомментировал распад пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Сегодня стало известно, что фигуристы больше не будут выступать в паре. Ходыкин намерен продолжить спортивную карьеру.

«Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что‑то классное. Это фигурное катание могло нравиться, могло не нравиться, но это всегда было отличающееся катание от всех остальных пар.

Понятно, что у нас все спортсмены индивидуальны, у всех свой стиль, но Павлюченко и Ходыкин ярко выбивались из привычного стиля парного катания.

Грустно, что больше не увидим их авторские элементы, трюки, находки, потому что это всегда было интересно», – сказал .

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020