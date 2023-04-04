Александр Энберт: «Павлюченко и Ходыкин всегда придумывали что‑то классное. Грустно, что больше не увидим их авторские элементы, трюки, находки»

Теги сборная России Александр Энберт пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

Александр Энберт прокомментировал распад пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Сегодня стало известно, что фигуристы больше не будут выступать в паре. Ходыкин намерен продолжить спортивную карьеру.

«Павлюченко с Ходыкиным всегда придумывали что‑то классное. Это фигурное катание могло нравиться, могло не нравиться, но это всегда было отличающееся катание от всех остальных пар.

Понятно, что у нас все спортсмены индивидуальны, у всех свой стиль, но Павлюченко и Ходыкин ярко выбивались из привычного стиля парного катания.

Грустно, что больше не увидим их авторские элементы, трюки, находки, потому что это всегда было интересно», – сказал Энберт.

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020

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6 комментариев

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Irina Kistler
Ответ Додик Аксель
Любителям фигурного катания их будет недоставать. Самобытная пара, ни на кого не похожая, имели свой почерк, всегда могли удивить новизной в прокате программ.
👍👏👏😩
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Додик Аксель
Любителям фигурного катания их будет недоставать. Самобытная пара, ни на кого не похожая, имели свой почерк, всегда могли удивить новизной в прокате программ.
0
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natali.litvinova
Очень жалко! Такая ни на кого не похожая пара, с интереснейшими "фишечками", всегда было удовольствием смотреть на них и ждать новых программ... Остается надеяться, что их тренеры, которые стали работать по отдельности, продолжат креативить с новыми парами! У них пока интересные юниоры :-)
+1
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Ягун Ягунини
Увидим ли мы в исполнении кого-либо ещё такой подкрут как у Даши с Денисом, когда партнер ловит партнершу, и перед тем как поставить её на лёд, делает с ней оборот через голову на 360 градусов? Думаю, что вряд ли, очень сложно и рискованно, и решиться на такое могли только ПХ.
+7
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+7
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galik55
Это боль какая-то, такая шикарная креативная пара. Денису удачного продолжения, Даше здоровья, интересных учеников, творческих успехов.
+8
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+8
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Elena Polkina
Очень, очень жаль. Неординарная пара. Была...
+13
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