Алексей Мишин: «Моя жизненная позиция позволяет мне который год держать мою группу в здравых отношениях»

Теги сборная России Алексей Мишин Фигурное катание

Алексей Мишин рассказал, в чем секрет его тренерского долголетия. 

8 марта заслуженному тренеру России исполнилось 82 года. 

«Я чувствую, например, что я тренирую лучше, я лучше как-то подбираю программы, нахожу, какая программа кому будет более импонировать.

Я более зрело, наверное, просто как человек сейчас различаю, какие поступки спортсменов или их поведение требуют осуждения, а на какие не надо акцентировать внимание. И вот эта вот жизненная позиция позволяет мне который год держать мою группу в здравых отношениях, в здоровой конкуренции. 

Находиться в тонусе помогают интересная работа, хорошая семья, прекрасные внуки, коллеги, соседи по даче, с которыми я в дружеских отношениях. 

Себе бы я пожелал проснуться утром и сказать «Боженька! Чтобы не было хуже», – сказал Мишин. 

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4 комментария

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Адриана
Особенно впечатляет "здоровая конкуренция " у девушек.
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Darth_Pershman
Ответ TUGRI
Ягулин- ШТА?))
А это Мишин еще был молодой и зеленый)))
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Lennuci
Мой "блат"... позволяет мне воротить, что хочу.
+4
-5
-1
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TUGRI
Ягулин- ШТА?))
+4
-3
+1
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