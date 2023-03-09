Алексей Мишин: «Моя жизненная позиция позволяет мне который год держать мою группу в здравых отношениях»

Алексей Мишин рассказал, в чем секрет его тренерского долголетия.

8 марта заслуженному тренеру России исполнилось 82 года.

«Я чувствую, например, что я тренирую лучше, я лучше как-то подбираю программы, нахожу, какая программа кому будет более импонировать.

Я более зрело, наверное, просто как человек сейчас различаю, какие поступки спортсменов или их поведение требуют осуждения, а на какие не надо акцентировать внимание. И вот эта вот жизненная позиция позволяет мне который год держать мою группу в здравых отношениях, в здоровой конкуренции.

Находиться в тонусе помогают интересная работа, хорошая семья, прекрасные внуки, коллеги, соседи по даче, с которыми я в дружеских отношениях.

Себе бы я пожелал проснуться утром и сказать «Боженька! Чтобы не было хуже», – сказал Мишин.