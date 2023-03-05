Софья Акатьева: «Титул чемпионки России добавил уверенности в своих силах и в себе. Но надо еще лучше работать и не делать шагов назад»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева оценила свой результат в финале Гран-при России, где стала 4-й.

«Интересно пробовать что-то новое, хотелось усложняться, идти дальше. Не получилось выполнить чисто. Но будем работать дальше и стабильно прыгать тулуп во второй половине.

Сложновато, но буду работать. Рада, что получились два тройных акселя, над тулупом еще предстоит работа. На старте зажалась, не очень получилось. Атмосфера прекрасная.

Волнение несильное, на короткой было тяжеловато. Не знаю, почему было такое волнение перед короткой, аксель прыгала хорошо. Набирается с опытом. Выступать, выступать – и это пройдет.

Титул чемпионки России добавил уверенности в своих силах и в себе. Но надо еще лучше работать и не делать шагов назад.

Сезон понравился, совершенно другая атмосфера, не сравнить с юниорским. Все по-другому. Но не получилось идеально чистых прокатов, нужно работать, чтобы получалось.

Привыкла ли к общению с журналистами? Вопросы просто несложные были. Сложнее не надо, ха-ха», – сказала Акатьева.

⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я

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112 комментариев

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ezhik38
Судьи...вы чего творите? )
С одной ошибкой из 4 УСИ...оставить без подиума.
У вас совесть есть?
Понятно, что была задача под Валиеву...но блин должно же быть элементарное уважение к себе.
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плюшевая Ракета
Ответ EuhenioV
Вы знаете,эта тенденция проявила себя ещё в прошлом сезоне,на ОИ в Пекине.До проблемы,возникшей у Ками,стало очевидным,что ставка делается на неё одну.Аня тогда была в роли Софьи сейчас.
Аня косячила весь прошлый сезон и даже умудрилась улететь под Хромых на водокачке...
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Natalia Gladkia
Ответ Revery
Камила бы посмеялась))
Да уж причем от души... помним ее вхождение во взрослые, что то никакого не было им пиетета, шла, сметая все устоявшиеся якобы традиции, когда надо все забывают про" традиции" и почтение старшим, в ее случае это не работало, так что... двойные стандарты, как всегда, здесь- вижу, здесь- не вижу! Ставить надо по данному прокату ,а не за выслугу лет и за то, кто больше перестрадал, хватит!?
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плюшевая Ракета
Ответ oleg
Все сказали в десятку. Лучше и не скажешь. Тутберидзе засунула Акатьеву под Валиеву, но потеряла третье место. Для неё главное было чтоб под Валиеву.
Чушь, не Акатьеву, так Валиеву засунули бы под Туктамышеву СУДЬИ, чтоб была в тройке, Тутберидзе не могла на это никак повлиять...
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Фира Фасхутдинова
Софья, милая! А знаешь, всё у тебя будет! И рассветы, и закаты! А самое главное- победы! Верь... Всё будет!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Анна Беляева
Не надо придумывать реакции тренеров, о которых вы знать ничего не занете и проецируете собственное предвзятое отношение. Вопреки, тем более если этого не хочет тренерская команда, выиграть вообще невозможно. Соня выиграла ЧР, потому что ее готовили очень хорошо и она справилась лучше других. Все были рады за Соню. Как ее обнимала Тутберидзе посл екороткой, я видела собственными глазами.
Какое предвзятое отношение? Я всегда и везде за ТШТ была. Скажите, что они не сидели с кислой миной, когда результаты на ЧР увидели? Еле что-то из себя выдавили Соне сказать . Зато сегодня как обрадовались, когда увидели, что Ками первая..
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Екатерина К
Соник, твое реальное место -второе !!!! Один путь борьбы с судейством - быть на голову выше . В такой конкуренции это очень тяжело, но тебе по силам. Верь в себя и работай дальше !
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наталья Головченко
Интересно, а тут Анатольевна, будет возмущаться на судей???? Была же жутчайшая несправедливость!!! Или здесь другое😡😡😡
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Natalia Gladkia
Ответ Orange carrot
Только вот серебро у нас тоже чисто не откатало кп. Но она ж космос.
Ну .. это " другое" там же столько " настрадалась" ... так что где чистый спорт, его - нет, везде затронуты чьи то интересы надо соблюсти и не обидить, так получается!? Соня была на голову лучше, в технике ,чище, легче и несомненно изящнее ,грациознее и выразительнее Валиевой на льду, но ... результат -на табло и так будет всегда, если будут судить" по понятиям, увы"!?
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<vella>
Ответ Татьяна
Лиза со 2 го трикселя упала. Но она же императрица...
вот так и рождаются легенды.
Лиза не упала, у нее был небольшой степаут, причем она очень быстро вышла из него.
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Екатерина К
Это интервью до того, как Соник узнала о своем месте .
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EuhenioV
Ответ Александр Шульгин
Щербакову то Глейзенгауз хоть поддерживал, а кто Акатьеву поддержит, никто она им неинтересна стала после поднятия возраста
Что поделать,остаётся терпеть и бороться с ситуацией самостоятельно.Иных вариантов я не вижу.
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Cler
Соня отлично понимает что выступает по взрослым, а не сидит среди юниоров ТОЛЬКО потому сто ей наша федерация это позволила.., Поэтому умничка все верно сказала! Ее эпоха еще впереди.. так что «добро пожаловать на Землю» мы верим в тебя наша инопланетянка!
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Маргарита В Сафронова
Сонечка, ты сделаешь этот контент. Хорошего тебе отдыха. И войти в новый сезон со свежими силами!
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Татьяна
Ответ Татьяна Семёновна
У С.Акатьевой - 2 трикселя и квадтулуп! У Лизы - 2 трикселя. Может, я что-то не понимаю, но за счет чего Лиза выиграла? За принадлежность к Санкт-Петербургу?
Лиза со 2 го трикселя упала. Но она же императрица...
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Активист
Что конкретно по протоколу Акатьевой не так оценили, никто так и не смог сказать 🤔 Не надо было два раза падать и докручивать лучше четверные 🤷🏻‍♂️
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плюшевая Ракета
Ответ Большое Путешествие Рузика
Как я люблю ТШТ, но Соню люблю больше. Просто ужас, что они с ней весь сезон творят, просто психологически давят и гнобят. Я весь сезон им оправдания искала и находила - чем больше критикуют, тем больше любят; им с ней ещё на ОИ 2026 идти и т. д. Но сейчас просто в голове всё это не укладывается. Нет никаких оправданий. Я после 14 февраля в шоке была, что они чемпионке России новую показалку не придумали. Ну а после сегодняшнего вообще разочарована в них. И да, на ЧР и Этери и Даниил огорчились, что Соня Камилу обошла. И да, сегодня они обрадовались, когда Ками обошла Соню. Но в тот момент они то думали, что Лиза Соню не обойдёт и весь пьедестал их будет. А тут вон что, Акатьеву ещё и под Лизу засунули. Перехитрили сами себя, как говорится. Просто зла не хватает. Ну и жуткое огорчение за Соню. Хочу, что бы это был самый худший Сонин сезон. Ну а Этери с её "одинаковыми" шансами как бы это всё боком не вышло.
У вас логические противоречия, в ТШТ все юниорки катали свои прошлые показалки на ЧР, исключения были только на ЮЧМ, а юниорам-топам Тутберидзе часто занижают, чтобы потом отжать, так было с Трусовой и Щербаковой в 2018 году и у Колесникова в прошлом...
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Revery
Ответ Анна Беляева
Да, именно так. Юниорам никто и никогда с неба не отсыпал. Об этом надо помнить любому начинающему по взрослым. Работать н азачетку тоже приходится.
Камила бы посмеялась))
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Анна Беляева
Ответ Большое Путешествие Рузика
Выиграла ЧР вопреки. Даже тренеры не обрадовались.
Не надо придумывать реакции тренеров, о которых вы знать ничего не занете и проецируете собственное предвзятое отношение. Вопреки, тем более если этого не хочет тренерская команда, выиграть вообще невозможно. Соня выиграла ЧР, потому что ее готовили очень хорошо и она справилась лучше других.

Все были рады за Соню. Как ее обнимала Тутберидзе посл екороткой, я видела собственными глазами.
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Den3Lo
Ответ Большое Путешествие Рузика
Она это интервью давало ДО окончательных результатов. Думаю, надеялась, что попадёт на пьедестал.
Это не отменяет того, что я написал выше. Она всегда ведет себя достойно
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Александр Шульгин
Ответ Den3Lo
Приняла это обиднейшее поражение достойно, как и полагает настоящей Чемпионке. Все лучшее впереди - не расстраивайся. Де...мо случается...
Она ещё не знала что ее прокатили
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Cler
Ответ Natalia Solomakha
Соня, желаю, чтоб тебя твой штаб предавал только в этом году, по очевидным причинам и договорённостям. А со следующего поддерживал и продвигал. Ты, видимо, умная девочка - сама всё понимаешь.
Может свой штаб предложите? Наверное у вам то ей точно будет лучшее и «грибнее»?
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Nataly1991
Ответ Большое Путешествие Рузика
Выиграла ЧР вопреки. Даже тренеры не обрадовались.
Да, их реакция была просто отвратительной(
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Александр Шульгин
Ответ Svetlana Yablonskaya
Куда? К Соколовской?
Не важно главное из этого гадюшника
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Den3Lo
Приняла это обиднейшее поражение достойно, как и полагает настоящей Чемпионке. Все лучшее впереди - не расстраивайся. Де...мо случается...
Она это интервью давало ДО окончательных результатов. Думаю, надеялась, что попадёт на пьедестал.
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