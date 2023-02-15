Тарасова о турнире по шоу-программам: «Такого опыта еще не было, думаю, будет очень интересно»

Теги Татьяна Тарасова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о предстоящем турнире по шоу-программам.

Мероприятие пройдет 18 марта в Москве. Участники представят показательные номера длительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для турнира.   

Подать заявку могут как завершившие карьеру, так и действующие фигуристы; олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора.

«Такого опыта еще не было, думаю это будет очень интересно. Это дает возможность участия и бывшим спортсменам, и сегодняшним профессионалам.

Со временем соревнования будут меняться, и за этим тоже будет интересно наблюдать», – сказала Тарасова. 

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1 комментарий

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Маргарита В Сафронова
Татьяна Анатольевна, жду вас в качестве комментатора. Вот и получите новый опыт.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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