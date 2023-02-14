Максим Наумов: «В США люди забыли, что такое фигурное катание. По телевизору его не найдешь, даже если захочешь»

Теги сборная США мужское катание Нэтан Чен Илья Малинин Максим Наумов Фигурное катание

Американский фигурист Максим Наумов рассказал о низкой популярности фигурного катания в США.

– В США не так популярно фигурное катание. Почему и как это исправить, ты можешь поделиться видением?

– Ой... Если посмотреть Японию, Россию, оно настолько популярнее. И по телевизору показывают, и приходят смотреть вживую. Здесь такого нет. Оно было очень популярно в 90-е. Сейчас у нас американский футбол номер один. Люди забыли, что такое фигурное катание. По телевизору мало показывают, если чемпионат США проходит, покажут последнюю разминку, уже хорошо. Немного людей приходит.

Что делать? Надо маркетинг как-то менять. Билеты раздавать, может. Продать часть, а то, что осталось, выходить на улицу и отдавать, чтобы люди приходили. Либо класс из школы взять. Как есть внеклассный досуг, и вот «дети, сегодня мы идем смотреть фигурное катание». Нужно больше людей вовлекать, чтобы они узнавали об этом спорте.

По телевизору его не найдешь, даже если захочешь поискать. Дойти до такой популярности, как у американского футбола, хоккея, очень сложно. Есть люди, которые помнят тот уровень, но они в возрасте. У нас новые спортсмены, которых мало кто знает. Конечно, у нас есть Илья Малинин, Нэтан Чен, их знают. Но это в целом тяжелый вопрос. Если бы это было легко, давно бы уже все сделали.

– А если такая теория – американец включает телевизор и видит: трое русских на подиуме. Неужели он не спросит: «А где наши-то, что это за вид спорта такой?»

– Тяжело сказать. У меня нет такой перспективы, чтобы об этом рассуждать. Может быть, конечно. Но девочки у нас все американки. Хотя, конечно, Торгашев, Малинин, Наумов... Это да, классный подиум получился, ха-ха. На юниорском мире тоже похожее было. Может, это тоже играет роль. Но кто еще у нас русский? У нас есть еще другие спортсмены. А мы да, мы здесь, в тройке, пятерке, – сказал Наумов.

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо

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6 комментариев

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Сейлем Сэйберхеген
А нам то утверждают, что у них без России все в ажуре. Ещё годик и ИСУ объявят себя банкротом. На одной Японии не выйдешь Хотя все-таки думаю, что на конгрессе в марте будут падать в ноги.
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KMR
По ТВ там бесплатного спорта и нет. В Первый вливают лярды,чтобы показывал хоть в записи
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elmih
У нас тоже по ТВ трансляцию не найдёшь.
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Katerina Sunny
Кузнецов какой-то теоретик. Наумов говорит, что ТВ не показывает, популярнее другие виды спорта. И сомневаюсь, что американец задаётся вопросом, кто там на пьедестале, если вид спорта не интересен.
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Alex1104
Ответ imaxim
Наглядный результат отсталости политики ИСУ
Или американской федерации?
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imaxim
Наглядный результат отсталости политики ИСУ
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