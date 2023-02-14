Наумов о финансировании американских фигуристов: «Если ты попал в пятерку на чемпионате США, то получаешь грант. Когда я не катался, работал в Starbucks»

Американский фигурист Максим Наумов рассказал о системе финансирования спортсменов в США.

– Хотелось спросить про американскую систему. В России спорт во многом государственный. Тебе оплачивать лед приходится самому? Подрабатываешь, помогает ли государство, штат? Как все устроено?

– Штат – нет, но US Figure Skating помогает. Если ты попал в пятерку, то получаешь грант, чтобы покрыть расходы на сезон. Это решается по месту на чемпионате США. Но я все равно работаю. Я живу сам, мне нужно платить ренту, так что я тренирую детей, помогаю родителям. Очень нравится, кстати.

Когда я не катался, работал в Starbucks. И от того момента до нынешнего, в сборной, с медалью чемпионата, за 9 месяцев! Необычно об этом думать.

– Где интереснее – в кафе или в фигурном катании?

– Знаете, все-таки в фигурном катании, ха-ха. Но в Starbucks мне тоже понравилось. Моя целая жизнь была в фигурном катании, я никогда ничего другого не пробовал, все друзья и семья связаны с ним. В школе даже мало времени проводил, с друзьями тоже – все время был на катке.

А благодаря этой работе у меня впервые за пять-шесть лет появились новые друзья. Это отдых от фигурного катания, другой мир. Тоже очень хороший опыт, много друзей получил, до сих пор говорю с ними, они теперь знают про фигурное катание, я им все рассказал. Тоже интересно. От этого опыта я не отказался бы.

– А когда новые люди узнают о твоих русских корнях, есть какие-то ассоциации? О чем спрашивают? Холод, водка, вот это все.

– Да ничего. У нас разные люди работают. Я бы не сказал, что это нечто особенное. У нас тут по-другому, люди об этом не думают. Мне ничего никогда не говорили, ни плохого, ни хорошего насчет того, что я русский, – сказал Наумов.

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо