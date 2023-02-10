Наумов о цели на чемпионат четырех континентов: «В первую очередь – для опыта. У меня был перерыв, я не катался 7-8 месяцев, хотел заняться чем-нибудь другим»

Американский фигурист Максим Наумов прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате четырех континентов (8-е место).

– Максим, вы на русском вообще в основном общаетесь в рабочем процессе?

– Ну да. Извиняюсь, если я скажу что-то не так. Когда я с родителями жил дома, то по-русски говорил постоянно, на тренировках то же самое. Сейчас уже забываю, но стараюсь держать русский язык в памяти.

Я еще работаю с тренером Гаретом Лукашем, но с папой и мамой тоже. С родителями говорим по-русски. Сейчас я живу по себе и все делаю сам, чуть-чуть по-другому. Но все равно стараюсь разговаривать, как смогу.

– Ты сказал в kiss-and-cry, что с двумя четверными было бы полегче.

– Ого, а это было слышно? Я даже не знал, что это можно было услышать, ха-ха. Я расстроен из-за сальхова, конечно, но в целом выступление не такое уж и плохое, крутое впечатление от турнира.

Мы думаем добавить второй четверной в короткую программу, надо усложнять контент. Когда один четверной, почему-то много стресса на этом моменте, именно в короткой. Происходит overthinking (накручивание себя).

В произвольной на чемпионате США спокойно два сделал. Даже не думал, просто выходил и делал. В короткой надо, как правило, все чисто делать, потому что важны очки.

– Какая цель на этом турнире?

– Мы не очень думаем об этом, в первую очередь – для experience (опыта). У меня был перерыв, я не катался 7-8 месяцев, просто не ходил на каток, ничего не делал, хотел другим чем-нибудь заняться.

Когда обратно вернулся в спорт, это было летом в прошлом году, я стал делать планы – по неделе, одна, вторая, и так потихонечку, и так мы день за днем, месяц за месяцем идем. Очень далеко не смотрим.

С нуля за семь месяцев снова дойти до сюда, до этого результата – это самое главное. В следующем сезоне будем думать о большем, планы изменятся, увеличатся. Но пока идем неделя в неделю, – сказал Наумов.

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