Костюкович о завершении карьеры: «Долгие месяцы я не хотела опускать руки и говорила себе, что вернусь. Но как только сняла розовые очки, поняла, что надо идти дальше»

Теги сборная России пары Полина Костюкович Дмитрий Ялин ТАСС Алексей Брюханов Фигурное катание

Призер чемпионата мира среди юниоров в парном катании Полина Костюкович рассказала, почему решила завершить спортивную карьеру. 

Костюкович выступала в паре с Дмитрием Ялиным и Алексеем Брюхановым

«Есть масса причин, по которым спортсмены заканчивают карьеры. У меня это, наверное, неуверенность в себе и своих силах продолжать дальше эту борьбу, в первую очередь с собой и с другими спортсменами.

Мой уровень парного катания, когда я пришла в эту дисциплину, набирал обороты, и мое желание росло. Как только я начала сталкиваться с массой проблем, то мои результаты не соответствовали желаниям как моим, так и моего партнера.

Мне очень нравилась наша пара с Лешей Брюхановым, и я понимала, что такого партнера я больше не найду, так и вышло. 

Долгие месяцы я хотела не опускать руки и говорила себе, что я вернусь, но как только я сняла розовые очки и посмотрела на свои возможности на данный момент, поняла, что надо идти дальше и думать о другом, а не стоять на месте и тратить энергию на то, чего уже нет.

С такими мыслями морально жить стало чуть легче», – сказала Костюкович.

Фигуристка рассказала, что не поддерживает отношений с бывшими партнерами.

«С Димой мы не общались после того, как распались, виделись пару раз, но диалога между нами не было. С Лешей тоже не общаемся – между нами нет никаких конфликтов, но просто так вышло, что связь быстро прекратилась.

С Димой, надеюсь, когда-нибудь нам удастся поговорить по душам.

Я сейчас особо вообще не смотрю фигурное катание, знаю, как выступили мои друзья, пока мне этого достаточно. Я очень люблю смотреть на других спортсменов из разных дисциплин, но пока что для меня это как ножом по сердцу», – заявила Костюкович. 

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1 комментарий

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Барсук Савелий
Успехов Полине! Красивая девушка, желаю найти ей занятие по душе♥️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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