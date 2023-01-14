Костюкович о завершении карьеры: «Долгие месяцы я не хотела опускать руки и говорила себе, что вернусь. Но как только сняла розовые очки, поняла, что надо идти дальше»

Призер чемпионата мира среди юниоров в парном катании рассказала, почему решила завершить спортивную карьеру.

Костюкович выступала в паре с и .

«Есть масса причин, по которым спортсмены заканчивают карьеры. У меня это, наверное, неуверенность в себе и своих силах продолжать дальше эту борьбу, в первую очередь с собой и с другими спортсменами.

Мой уровень парного катания, когда я пришла в эту дисциплину, набирал обороты, и мое желание росло. Как только я начала сталкиваться с массой проблем, то мои результаты не соответствовали желаниям как моим, так и моего партнера.

Мне очень нравилась наша пара с Лешей Брюхановым, и я понимала, что такого партнера я больше не найду, так и вышло.

Долгие месяцы я хотела не опускать руки и говорила себе, что я вернусь, но как только я сняла розовые очки и посмотрела на свои возможности на данный момент, поняла, что надо идти дальше и думать о другом, а не стоять на месте и тратить энергию на то, чего уже нет.

С такими мыслями морально жить стало чуть легче», – сказала Костюкович.

Фигуристка рассказала, что не поддерживает отношений с бывшими партнерами.

«С Димой мы не общались после того, как распались, виделись пару раз, но диалога между нами не было. С Лешей тоже не общаемся – между нами нет никаких конфликтов, но просто так вышло, что связь быстро прекратилась.

С Димой, надеюсь, когда-нибудь нам удастся поговорить по душам.

Я сейчас особо вообще не смотрю фигурное катание, знаю, как выступили мои друзья, пока мне этого достаточно. Я очень люблю смотреть на других спортсменов из разных дисциплин, но пока что для меня это как ножом по сердцу», – заявила Костюкович.