Полина Костюкович: «Без международных стартов очень тяжело. Совершенствоваться сложнее, и мотивация уходит»

Российская фигуристка , выступавшая в паре с Алексеем Брюхановым, рассказала о важности международных турниров.

— Без международных стартов очень тяжело, хочется показывать свой уровень там. В пределах России все друг друга знают, кто на что способен. Совершенствоваться сложнее, и мотивация уходит. Тем, кто искренне любит фигурное катание, не так тяжело, но все равно присутствует тяга к международному спорту. Особенно сложно тем спортсменам, у кого еще такого опыта не было.

Мы видим сейчас по результатам России, как все поменялись местами, и участники прошлых международных стартов сейчас не могут туда попасть. Поколения меняются, наш вид спорта идет вперед, и угнаться за ним тяжело.

Мне лично хотелось бы, чтобы международных стартов было больше. Особенно это важно, когда ты набираешься опыта. Получается, у кого-то есть международный опыт в юниорах, а кто-то только во взрослых может себя попробовать.

— Как переживается первый опыт международных стартов?

— Ты понимаешь, что ответственности намного больше. Так как мы дети в юниорском спорте, то об этом чаще всего не думают. Все зависит от того, как с тобой поговорит тренер. Нужно уметь настраивать себя, не накручивать, а делать свою работу.

В остальном, как и на всех стартах, мы все переживаем одинаково. Опыт важен, потому что от старта к старту неуверенность, которая мешает, уходит, – сказала Костюкович.