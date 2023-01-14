Полина Костюкович: «В будущем я бы очень хотела свою группу парного катания. Безумно люблю этот вид и хочу делиться опытом»

Теги сборная России пары Полина Костюкович ТАСС Фигурное катание

Экс-фигуристка Полина Костюкович рассказала, что хотела бы начать тренерскую карьеру.

«Конечно, в будущем я бы очень хотела свою группу парного катания, я безумно люблю этот вид и как спортсмен хочу делиться опытом и увидеть в своих спортсменах то, чего в себе не смогла», – сказала Костюкович.

Фигуристка сообщила, что планирует с марта работать в шоу на круизном лайнере.

Также Костюкович прокомментировала свои слова о возможном переходе в другую страну. Об этом она говорила после распада пары с Алексеем Брюхановым в апреле этого года. 

«Да, мысли были, так как я хотела уцепиться за любую возможность. Но как таковых предложений не поступало, что-то узнавала сама, что-то слышала от других, однако более обширных действий я не предпринимала», – отметила спортсменка.

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10 комментариев

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Светлана Менова
Ответ garovatat
Так и знала что кто то (это оказались вы) запилит про снобизм. Вы где его увидели то?? Не заставляйте меня отвечать на ваше клише своим клише про все "профессии нужны, все профессии важны". Я сказала лишь то что сказала. Мне этот вариант работы в сфере развлечений не представляется привлекательным. Это так не выглядит. В отличии от участия в ледовых шоу.
Вы, наверное, сами в состоите совете директоров крупной нефтяной компании, не иначе, раз так смачно плюетесь в сторону тех, кто развлекает туристов.
+1
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+1
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garovatat
Ответ Светлана Менова
Я считаю, что это работа не хуже других. Откуда этот снобизм-то у вас? Вы также презираете любой другой обслуживающий персонал? И чем конкретно работа на круизном лайнере плоха в отличие от шоу Навки, Авера или Плюща? Помимо хорошей зарплаты и возможности накопить приличную сумму денег в долларах, у ребят ещё есть возможность посмотреть мир, потому что в выходные они могут погулять в тех локациях, куда прибывает корабль.
Так и знала что кто то (это оказались вы) запилит про снобизм. Вы где его увидели то?? Не заставляйте меня отвечать на ваше клише своим клише про все "профессии нужны, все профессии важны". Я сказала лишь то что сказала. Мне этот вариант работы в сфере развлечений не представляется привлекательным. Это так не выглядит. В отличии от участия в ледовых шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ akschweyan
В конечном итоге любые шоу - развлечение зрителей. При этом все, кто работают на лайнере, получают огромные деньги, незабываемые впечатления, отличную компанию и возможность увидеть те места, где вряд ли бы побывали при других обстоятельствах. Так что это один из самых предпочтительных вариантов для завершивших карьеру.
Да ну?)) Может конечно я чего то не знаю! Самый предпочтительный из вариантов?? Ох не верится от слова совсем) что то я не вижу ни Заги ни Медо, пляшущих на палубах (сарказм, если что)
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-3
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Светлана Менова
Ответ garovatat
Вы считаете что это большая удача? Развлекать гостей на лайнере? Оно так не выглядит.
Я считаю, что это работа не хуже других. Откуда этот снобизм-то у вас? Вы также презираете любой другой обслуживающий персонал?

И чем конкретно работа на круизном лайнере плоха в отличие от шоу Навки, Авера или Плюща? Помимо хорошей зарплаты и возможности накопить приличную сумму денег в долларах, у ребят ещё есть возможность посмотреть мир, потому что в выходные они могут погулять в тех локациях, куда прибывает корабль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akschweyan
Ответ garovatat
Вы считаете что это большая удача? Развлекать гостей на лайнере? Оно так не выглядит.
В конечном итоге любые шоу - развлечение зрителей.
При этом все, кто работают на лайнере, получают огромные деньги, незабываемые впечатления, отличную компанию и возможность увидеть те места, где вряд ли бы побывали при других обстоятельствах.
Так что это один из самых предпочтительных вариантов для завершивших карьеру.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
Надеюсь, что все, кто мечтает стать тренером, сначала получат соответствующее образование.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Светлана Менова
Почему грустно-то? Там очень хорошо платят.
Вы считаете что это большая удача? Развлекать гостей на лайнере? Оно так не выглядит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Дорогу осилит идущий... Успехов Полине, пусть у нее все получится !
+5
0
+5
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Светлана Менова
Ответ garovatat
Шоу на круизном лайнере..... грустно. Кардебалет?
Почему грустно-то? Там очень хорошо платят.
+9
0
+9
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garovatat
Шоу на круизном лайнере..... грустно. Кардебалет?
+2
-2
0
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