Полина Костюкович: «В будущем я бы очень хотела свою группу парного катания. Безумно люблю этот вид и хочу делиться опытом»

Экс-фигуристка Полина Костюкович рассказала, что хотела бы начать тренерскую карьеру.

«Конечно, в будущем я бы очень хотела свою группу парного катания, я безумно люблю этот вид и как спортсмен хочу делиться опытом и увидеть в своих спортсменах то, чего в себе не смогла», – сказала Костюкович.

Фигуристка сообщила, что планирует с марта работать в шоу на круизном лайнере.

Также Костюкович прокомментировала свои слова о возможном переходе в другую страну. Об этом она говорила после распада пары с Алексеем Брюхановым в апреле этого года.

«Да, мысли были, так как я хотела уцепиться за любую возможность. Но как таковых предложений не поступало, что-то узнавала сама, что-то слышала от других, однако более обширных действий я не предпринимала», – отметила спортсменка.