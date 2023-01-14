Полина Костюкович: «В будущем я бы очень хотела свою группу парного катания. Безумно люблю этот вид и хочу делиться опытом»
Экс-фигуристка Полина Костюкович рассказала, что хотела бы начать тренерскую карьеру.
«Конечно, в будущем я бы очень хотела свою группу парного катания, я безумно люблю этот вид и как спортсмен хочу делиться опытом и увидеть в своих спортсменах то, чего в себе не смогла», – сказала Костюкович.
Фигуристка сообщила, что планирует с марта работать в шоу на круизном лайнере.
Также Костюкович прокомментировала свои слова о возможном переходе в другую страну. Об этом она говорила после распада пары с Алексеем Брюхановым в апреле этого года.
«Да, мысли были, так как я хотела уцепиться за любую возможность. Но как таковых предложений не поступало, что-то узнавала сама, что-то слышала от других, однако более обширных действий я не предпринимала», – отметила спортсменка.
И чем конкретно работа на круизном лайнере плоха в отличие от шоу Навки, Авера или Плюща? Помимо хорошей зарплаты и возможности накопить приличную сумму денег в долларах, у ребят ещё есть возможность посмотреть мир, потому что в выходные они могут погулять в тех локациях, куда прибывает корабль.
При этом все, кто работают на лайнере, получают огромные деньги, незабываемые впечатления, отличную компанию и возможность увидеть те места, где вряд ли бы побывали при других обстоятельствах.
Так что это один из самых предпочтительных вариантов для завершивших карьеру.