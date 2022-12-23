Самарин о бронзе чемпионата России: «Для меня эта медаль очень ценна, она как золотая»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями после бронзы на чемпионате России в Красноярске.

«Ребята дали невероятный бой, зажгли и прокатами и баллами, такого за мои 11 лет на чемпионатах России не было. За себя я рад, несмотря на то, что третий.

После затяжной паузы, полосы неудач мы с командой не останавливались, продолжаем идти. Понятно, что с каждым годом идти тяжелее, осадков больше выпадает, сугробы и так далее, но было пройдено и прожито очень много всего. Я рад, что я в строю, даю бой молодым, поджимаю. Для меня эта медаль очень ценна, она как золотая.

Хочу очень сильно обнять Димку Алиева, он огромный молодец, он рядышком. Я за него очень рад, он дал невероятный бой, но пока что молодая кровь резвее и сильнее», – сказал Самарин.

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14 комментариев

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Оз
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Ответ Лакс
он обошел чистым катанием и каскадами 19.31, 14.22 и 13.8. И у него тех база на 2 с четвертью балла больше базы Димы и больше чем у Темы и Андрея, у которого еще и куча недокрутов к падению. Может надо уже научиться все элементы видеть, а не только квады на пальцах считать.
Алиев по компонентам на голову выше Самарина! Ими Дима и должен был обходить этого деревянного грибника!
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Лакс
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Ответ Оз
Грибник! Смотреть противно! С одним квадом обошёл мальчиков с несколькими. Мерзко!
он обошел чистым катанием и каскадами 19.31, 14.22 и 13.8. И у него тех база на 2 с четвертью балла больше базы Димы и больше чем у Темы и Андрея, у которого еще и куча недокрутов к падению.
Может надо уже научиться все элементы видеть, а не только квады на пальцах считать.
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Ева Винер
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На бронзу накатал Алиев
А Самарин вообще должен был улетать под Ковалёва и мозалева ещё
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Анаис_Анаис
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После короткой было понятно, что одна медаль зарезервирована для Москвы
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Иван Меняйло
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Самарин и в компонентах Алиева обошел. Уже даже не смешно
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Shveddka
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Золотое деревце
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Тина_Тина
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Ответ Оз
Грибник! Смотреть противно! С одним квадом обошёл мальчиков с несколькими. Мерзко!
Плюсую!!!
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Девочка Демон
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Молодая кровь ещё и честнее.
Поджиматель.
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Ezhar
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Ответ Irina29
Да вообще с таким наглым лицом сидел на диванчике.
Ага, достаточно было просто спокойным быть и весь негатив бы пошёл на судей. А он поверил, что он лучший катальщик, смешно.
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Irina29
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Ответ Ezhar
Кто там будет, освистайте обнаглевшую Хорягу с тренерами, когда на пьедестал заходить будет, пожалуйста. Ладно судьи, но он вёл себя хуже пары ХБ, кривляния и недовольство. Жесть, штаб Соколовской самый грибной.
Да вообще с таким наглым лицом сидел на диванчике.
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Товарищ Майор.
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А вот грибы Самарина оказались непросроченными
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Whiskey cat
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Смешно, уж лучше бы не раздавал такие интервью, "тоже золотой"...
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Ezhar
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Кто там будет, освистайте обнаглевшую Хорягу с тренерами, когда на пьедестал заходить будет, пожалуйста. Ладно судьи, но он вёл себя хуже пары ХБ, кривляния и недовольство. Жесть, штаб Соколовской самый грибной.
+21
-4
+17
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Оз
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Грибник! Смотреть противно! С одним квадом обошёл мальчиков с несколькими. Мерзко!
+24
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