Самарин о бронзе чемпионата России: «Для меня эта медаль очень ценна, она как золотая»

Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями после бронзы на чемпионате России в Красноярске.

«Ребята дали невероятный бой, зажгли и прокатами и баллами, такого за мои 11 лет на чемпионатах России не было. За себя я рад, несмотря на то, что третий.

После затяжной паузы, полосы неудач мы с командой не останавливались, продолжаем идти. Понятно, что с каждым годом идти тяжелее, осадков больше выпадает, сугробы и так далее, но было пройдено и прожито очень много всего. Я рад, что я в строю, даю бой молодым, поджимаю. Для меня эта медаль очень ценна, она как золотая.

Хочу очень сильно обнять Димку Алиева, он огромный молодец, он рядышком. Я за него очень рад, он дал невероятный бой, но пока что молодая кровь резвее и сильнее», – сказал Самарин.

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