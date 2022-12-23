Артем Ковалев: «Я с Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел»

Фигурист Артем Ковалев прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярке (5-е место).

«Я с Димой Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел. Очень было обидно за четверной, потому что готовился. Прям жаль. Обычно срывал третий, но не срывал второй. А тут случилось, что сорвал второй.

Думаю, в тройку бы не пустили меня, потому что я только-только набираю обороты. В принципе очень доволен результатом, за две программы одна ошибка. Конечно, хотелось бы, чтобы было без ошибок. Но будем работать.

Запретили снимать кружочки в грин руме? Нет, попросили просто убрать телефон. Как мама мне постоянно говорит: «Убери телефон».

К счастью, я попал на показательные. Но я не планировал этого, ха-ха. Что катать – вариант есть, но нет костюма. У меня мама сюда приехала, сказала: «С костюмом не парься, мы найдем тебе», – сказал Ковалев.