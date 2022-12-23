Артем Ковалев: «Я с Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Артем Ковалев Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярке (5-е место).

«Я с Димой Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел. Очень было обидно за четверной, потому что готовился. Прям жаль. Обычно срывал третий, но не срывал второй. А тут случилось, что сорвал второй.

Думаю, в тройку бы не пустили меня, потому что я только-только набираю обороты. В принципе очень доволен результатом, за две программы одна ошибка. Конечно, хотелось бы, чтобы было без ошибок. Но будем работать.

Запретили снимать кружочки в грин руме? Нет, попросили просто убрать телефон. Как мама мне постоянно говорит: «Убери телефон».

К счастью, я попал на показательные. Но я не планировал этого, ха-ха. Что катать – вариант есть, но нет костюма. У меня мама сюда приехала, сказала: «С костюмом не парься, мы найдем тебе», – сказал Ковалев.

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4 комментария

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KaSandra
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Ответ Сладкий пончик
Артём сегодня самая довольная мордашка на диване был. Обойти то ты обошел, но грибное рагу у нас только для избранных подают.
++++ 10000! плюсы закончились, к сожалению!
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Agnidev
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Артёмка, ты классный, конечно, и молодец, но вот не до тебя сейчас вообще!...
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Сладкий пончик
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Артём сегодня самая довольная мордашка на диване был.
Обойти то ты обошел, но грибное рагу у нас только для избранных подают.
+6
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МряМряМря
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Молодец! Хорошее выступление. Мне больше Алиева понравился. Надеюсь, что будет только прогрессировать
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