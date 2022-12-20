Федоров о Российско-китайских молодежных играх: «Везде ходили в масках, снимали только во время приема пищи. Ну и регулярная сдача ПЦР»

Фигурист Григорий Федоров рассказал об атмосфере Российско-китайских молодежных игр в Чанчуне, где он занял второе место.

– Спортсмены жили в пузыре. Как это выглядело?

– Питались в столовой. Если возвращались поздно с турниров, приносили еду в номер в пакетах. Везде ходили в масках, снимали только во время приема пищи. Ну и регулярная сдача ПЦР – без этого никуда, но не каждый день.

В город выходить, понятно, нельзя. Наш маршрут отель-трансфер-каток, каток-трансфер-отель. Все. Больше никуда. Кроме этого только ездили на открытие и закрытие, а также на экскурсию во Дворец ледовых скульптур, но он был на улице – из ледовых блоков были сделаны разные штуки.

– Удалось насладиться соревновательной атмосферой или эти жесткие меры подпортили ощущение праздника?

– Чувствовалось, что атмосфера совсем другая по сравнению с соревнованиями в России. По нервам, по волнению все было достаточно спокойно. Может, повлияло то, что не было зрителей. И вообще была всего одна разминка. По ощущениям – все выглядело как тренировочный прокат.

– Как к вам относились местные организаторы, спортсмены?

– Волонтеры дарили брелоки, значки, раздавали термопластыри на закрытии. Китайцы в целом доброжелательные люди. Некоторые ребята обменивались экипировкой, рюкзаками.

В соревнованиях участвовали трое наших ребят, трое китайцев. Из-за строго режима особо пообщаться не удалось, но ребята хорошие, добрые, – сказал Федоров.