Михаил Коляда: «В этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни – был грипп, который спровоцировал синусит. Продолжаю лечение, скоро вернусь»
Российский фигурист Михаил Коляда обратился к болельщикам и объяснил, почему пропустит чемпионат России в текущем сезоне.
«Дорогие болельщики! К сожалению, в этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни.
Был грипп, который спровоцировал у меня синусит. Сейчас продолжаю лечение и в скором времени вернусь💪🏼
Спасибо всем за теплые слова поддержки!» – написал Коляда.
Татьяна Тарасова: «Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. Чемпионат как был, так и есть»
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