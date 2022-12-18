Михаил Коляда: «В этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни – был грипп, который спровоцировал синусит. Продолжаю лечение, скоро вернусь»

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Российский фигурист Михаил Коляда обратился к болельщикам и объяснил, почему пропустит чемпионат России в текущем сезоне. 

«Дорогие болельщики! К сожалению, в этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни.

Был грипп, который спровоцировал у меня синусит. Сейчас продолжаю лечение и в скором времени вернусь💪🏼

Спасибо всем за теплые слова поддержки!» – написал Коляда. 

Татьяна Тарасова: «Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. Чемпионат как был, так и есть»

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