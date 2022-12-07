Почетный президент ОКР Смирнов о деле Валиевой: «Нужно сражаться до конца. Это блестящая фигуристка, талантливая девочка, ее хочется защитить»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) Виталий Смирнов высказался о допинговом деле фигуристки .

отказался комментировать подготовку к слушанию по делу Валиевой? Там есть определенная процедура, которая действует в данном случае.

Станет ли доказательство вины Валиевой огромным ударом по российскому фигурному катанию? Конечно, если будет, не дай бог, то это ужасная потеря. Нужно сражаться до самого конца. Даже трудно верится во всю эту историю.

Это блестящая фигуристка, талантливая девочка. Она сама еще – молодой и неокрепший организм. Ее хочется защитить. Все мы должны делать все, чтобы побороться за нее. Но если, не дай бог, что будет, то сделать все, чтобы ей как-то помочь пережить это», – сказал Смирнов.

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