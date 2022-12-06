Лайшев о ЧР по прыжкам: «Я бы это сравнил с самбо в боях без правил. Это доказательство того, что без наших самбистов и без нашего фигурного катания они никто»

Президент высказался о проведении чемпионата России по прыжкам.

«Классное шоу! Здорово! Мы развлекаемся, мы привлекаем любителей спорта, фигурного катания. Мы разрабатываем свои виды. Я бы это сравнил с самбо в боях без правил. Есть Тактаров, Емельяненко, Нурмагомедов.

Это доказательство того, что без наших самбистов и без нашего фигурного катания они никто. Они бесятся, потому что увидели вакуум во всем спорте», — сказал Лайшев.

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир