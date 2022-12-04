Бойкова о падении с четверного выброса: «Прилегла сильно, но хотелось сделать на одну ногу. Немного рано открылась»

Пара Александра Бойкова и в эфире Первого канала поделилась эмоциями после выступления в первом раунде чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Спортсмены исполнили четверные подкрутку и выброс (падение).

«Прилегла сильно, но хотелось сделать на одну ногу. Немного рано открылась, и вот так бывает... Но на тренировках выезжала», – сказала Бойкова.

«Честно хочу сказать, что горжусь партнершей, она по-настоящему в какие-то моменты подает мне пример храбрости. Поставьте себя на ее место – на такой высоте и скорости делать четыре оборота и в подкрутке, и в выбросе – это заслуживает аплодисменты», – добавил Козловский.