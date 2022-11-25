Анастасия Тараканова: «От произвольной Валиевой бегут мурашки. То, что Камила смогла пройти через эти ужасы и не сломаться, вызывает огромное уважение»

Экс-фигуристка Анастасия Тараканова рассказала, кого видит лидером в российском фигурном катании в этом сезоне, а также оценила произвольную программу Камилы Валиевой.

– Кого видишь лидером в этом сезоне?

– Наверное, Аделию Петросян. Если говорить о подрастающем поколении, еще мне нравится Соня Муравьева. Она классно катается.

Среди более опытных? Сложно сказать. Лиза Туктамышева хорошо сейчас собирает тройные аксели. пока только на тренировках тройной аксель прыгает, на соревнованиях ещё не показала. Саша Трусова на одном из шоу показала четверной лутц.

Сейчас у лидеров закономерный спад после олимпийского сезона. Они четыре года шли к этой Олимпиаде, держали себя в «ежовых рукавицах». Теперь можно выдохнуть. Нормально, что на соревнованиях они пока себя берегут и не могут показать все сложные прыжки.

– Кто, на твой взгляд, самый яркий фигурист в истории?

– Кого-то одного выделить никак не могу. Среди фигуристов: Евгений Плющенко, Юдзуру Ханю, Нэтан Чен. Среди фигуристок: Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, наши первые олимпийские чемпионки.

Лиза Туктамышева уже взрослая, опытная спортсменка и ее катание отличается от других: такая женственность и грация. И конечно, Камила Валиева... Такое пережить под силу далеко не всем взрослым, а Камиле всего 16 лет.

То, что она смогла пройти через эти ужасы и не сломаться, вызывает огромное уважение. А ее произвольная программа этого сезона... у меня бегут мурашки, когда смотрю.

– Вокруг этой программы много споров. Людям кажется, что вновь и вновь эмоционально возвращать Камилу в те события — плохая идея.

– Я сама пережила много травм в своей жизни. Если бы я пряталась от них и не проживала, то меня бы этот груз вечно преследовал. Не смогла бы радоваться жизни.

Боль нужно пропустить через себя, ее надо пережить. Убежать от травм прошлого точно не получится. Программа Валиевой – это очень сильный тренерский ход, который, наоборот, должен помочь ей справиться, – сказала Тараканова.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме