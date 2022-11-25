Матвей Ветлугин: «Вопрос, какие мысли возникнут у спортсменов, если отстранение затянется на весь олимпийский цикл»

Российский фигурист поделился мнением об отстранении сборной от международных соревнований.

– Тема с отстранением – тяжелая для каждого. Это первый сезон, и федерация организовала потрясающую серию Гран-при. Пока у нас высокий уровень конкуренции между собой, мы держимся. Другой вопрос, какие мысли будут возникать у всех спортсменов, если это затянется на весь олимпийский цикл или на период дольше.

Но мы не можем сейчас предсказать будущее, поэтому пока будем надеяться на то, что это закончится в ближайшее время. Если нет – то каждый спортсмен будет принимать решение, исходя из своих амбиций.

– Лично ты пока не задумывался о смене гражданства?

– На сегодняшний день нет, – сказал Ветлугин.