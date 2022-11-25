Ветлугин о сравнениях с Колядой: «И не приятно, и не обижает. Слышу это долго и часто, привык к этому»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как относится к сравнениям с трехкратным чемпионом России Михаилом Колядой.

– И не приятно, и не обижает. Слышу это действительно долго и часто, привык к этому. Если кому-то хочется видеть какие-то отличительные черты Миши во мне, то почему нет? Не вижу в этом ничего плохого или хорошего, просто так есть.

– А тянешься ли ты за Мишей в чем-то? Может, как старший товарищ он дает какие-то советы?

– Нет, мы с Мишей не общаемся. Не наблюдаю за ним на тренировках, мы все сконцентрированы на себе. У него такая манера общения, что он не тратит много энергии на то, чтобы что-то обсуждать, – сказал Ветлугин.