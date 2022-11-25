Алексей Ягудин: «Видно ведь, куда движется Семененко. Про других такого сказать не могу»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российского фигуриста в этом сезоне.

Семененко занял второе место на 4-м этапе российской серии Гран-при и выступит на заключительном этапе в Перми.

«Женю Семененко я благодарил за возвращение. У него был эпизод с падением на шоу в Питере, потом еще одна сложная травма.

И вот, пожалуйста, пример. Мы видели контрольные прокаты без четверных. Сейчас почти получились три квада в произвольной. Окей, один сальхов он смазал. Но видно ведь, куда он движется. Про других такого сказать не могу», – отметил Ягудин.