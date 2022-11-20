Шома Уно: «Стараюсь ставить высокие цели. Всегда хочу совершенствоваться, и это стало для меня стимулом продолжать кататься»

Чемпион мира по фигурному катанию прокомментировал свою победу на в Саппоро.

«Когда дело дошло до переходов, было много упущений. На самом деле мне нужно извиниться перед хореографом, потому что я мог бы сделать многое, но сегодня не справился.

В Швейцарии Стефан (Ламбьель) не дает мне слишком много тренироваться. Он говорит мне, когда нужно закончить тренировку и остановиться. В Японии мне приходится сдерживать себя, чтобы избежать травм, но здесь я больше выкладываюсь.

В Шампери я больше тренируюсь вне льда, чем в Японии, например, занимаюсь балетом и физической подготовкой.

Фигурное катание изменилось за последние годы, и я стараюсь ставить высокие цели. Я всегда хочу тренироваться и совершенствоваться, и это стало для меня стимулом продолжать кататься.

Поэтому я устанавливаю себе высокие стандарты, и в этом сезоне еще выше, чем в прошлом.

Когда ты продолжаешь устанавливать себе все более высокую планку – особенно я понял это в последние два года – не всегда все идет хорошо. Никогда не бывает так, чтобы все шло по плану.

Порой ты совершаешь ошибки, порой спотыкаешься, но ты просто должен продолжать хотеть улучшать себя. Но когда эмоции и физическое состояние не успевают за этим, пробелов становится все больше.

Вот тут-то и начинаются серьезные проблемы, которые трудно принять. Это элемент перфекционизма.

Стремление быть выше и лучше – именно это привело меня к успеху на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Хорошо, что я никогда не терял этого желания совершенствоваться», – сказал Уно.