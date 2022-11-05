Олимпийский чемпион высказался о посещаемости турниров по фигурному катанию.

«Я не организатор, не специалист по маркетингу. Я больше по тому, что происходит на льду. В любом случае понятно, что количество зрителей в Сочи — не новость.

Возьмем обычные этапы Гран-при — Skate Canada, Skate America, китайские этапы, наш и так далее. Гран-при всегда собирал неполные залы, потому что все прекрасно понимают, что этапы Гран-при — не чемпионаты России или национальные первенства, когда у тебя вся элита там.

Здесь у тебя выборочно кто-то, на другом турнире — кто-то. Валиева здесь, а Трусова, Муравьева — на другом. Поэтому гнать на то, что мы потеряли интерес к фигурному катанию — в корне неправильно. Любовь и поддержка к фигурному катанию не упали ни на сколько, ни на один процент.

Просто Сочи — курортный город. Я знаю, что Казань практически продана. Если бы мы проводили, как помню, чемпионат России в Саранске, я помню, что был битком. А Сочи просто город с огромным количеством мероприятий.

Да, окей, мы можем посетовать на количество людей на первом этапе в Москве. Но, когда в городе были контрольные прокаты с участием всех звезд, а теперь турнир с участием какой-то части, понятное дело, что интереса меньше. Зато чемпионат России битком будет. Уверен, что какой-нибудь командный турнир тоже будет с огромным количеством зрителей.

Этапы Гран-при как иностранные, так и наши, это не вся элита», – сказал Ягудин.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах