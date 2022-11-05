Алексей Ягудин: «Миша Коляда деградировал. Сейчас у него нет не то что лутца… нет тулупа»

Олимпийский чемпион высказался о выступлениях российских фигуристов в текущем сезоне.

— Если мы говорим про ребят, то добавил только . Я сейчас говорю о том, что я видел. Миша Коляда деградировал, пусть меня опять закидают. Возможно, это был какой-то единоразовый плохой старт, а дальше будет какая-то феерия. Но я знаю, что у Миши, простите, что делаю акцент, был лутц, был сальхов, был тулуп, а сейчас нет не то что лутца… нет тулупа.

Возможно, какие-то проблемы, возможно, это только начало сезона. Я не знаю. И мы тоже с вами не узнаем, потому что они все знают, но молчат (в интервью). И плюс, теперь введенные, на мой взгляд, абсолютно не то что глупые, а ни о чем, правила этикета вообще обрубают людям возможность ярко выражаться, ярко говорить.

Что касается остальных мальчиков, хочу сказать, что прибавил . После творческой ямы, в которой он оказался в прошлом сезоне, он для меня вырос. и многих других пока не видел. Хочу увидеть еще Женю Семененко, потихонечку развивается.

Из самых ярких событий выделю два чистейших четверных лутца Кондратюка. Такие прыжки сложно просто взять и вставить в программы. Так что я вижу у Марка поступательные движения вперед.

— Марк пробует новые стили. Как вам его произвольная, которую поставил ?

— Честно, я в диком восторге от короткой программы. Это его. Знаете, как «Танго в сумасшедшем доме», безотносительно Миши Коляды. Просто это какой-то психоз, что-то резкое, на адреналине. Это Марк! Это не классика, не Алиев. Он другой.

А если говорить о произвольной — что первый вариант, что второй — это не его, не его стиль. Но, если ты профи, олимпийский чемпион в командном турнире, один из лидеров нашей сборной, умей пробовать себя в различных стилях. Мне кажется, либо просто ненакатанная программа, возможно, она по-другому сыграет, когда все будет чисто, но это не стиль Марка, – сказал Ягудин.