Алексей Ягудин: «Трусова прилично утратила на данный момент. Она далека от своего пика формы»

Олимпийский чемпион высказался о выступлении на этапе Гран-при России в Сочи, где она заняла третье место.

— Можно ли говорить, что в Сочи мы увидели новую Сашу Трусову, или она на стадии перестройки?

— Программы новые, кардинальные изменения, переход, постолимпийский сезон, переход из одной группы в другую — это все большие перемены.

Но в отношении Саши Александр Жулин был достаточно красноречив в описании. Мне кажется, что она прилично утратила на данный момент. Возможно, потому что были эти глобальные изменения, и она будет входить в форму. Дай бог. Я хочу, чтобы это произошло.

Но вспомним начало олимпийского сезона с попытками всех четверных… Сейчас ни одного, и с ошибкой в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это лидер, мировой лидер женского катания по техническому оснащению.

Далека Саша, как мне кажется, в данный момент от своего пика формы. Я думаю, что она это сама прекрасно это знает. Говорю, что вижу.

— Переход был ошибкой? Или это просто проблема постолимпийского сезона?

— Считаю, что дело не в переходе, а в целом, – сказал Ягудин.

Александр Жулин: «Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Будет тяжело справляться с четверными, пока у нее лишний вес»