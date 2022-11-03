«Я бы выбрал фигурное катание. У нас, в отличие от футбола, можно посетить соревнования без дополнительных документов». Фигурист Самсонов сравнил популярность видов спорта

Фигурист Даниил Самсонов ответил на вопрос о сравнении популярности футбола и фигурного катания.

– В этом году в СМИ часто встает вопрос: что популярнее, фигурное катание или футбол. Что думаешь?

– У нас стартовал интересный внутренний сезон, зрители, в отличие от футбола, могут посетить наши соревнования без всяких оформлений дополнительных документов. Так что я бы выбрал фигурное катание.

Понятное дело, что у него сейчас большой рост популярности, но оно не сильно вырывается вперед от футбола. Еще можно выделить хоккей, который тоже очень популярен в нашей стране. Так что эти три вида спорта плюс-минус идут на равных, – сказал Самсонов.

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