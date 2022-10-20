Москвина о Бойковой и Козловском: «Я довольна, что мои ребята постепенно идут к набору соревновательной формы»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала выступление и Дмитрий Козловского на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Я довольна, что мои ребята постепенно идут к набору соревновательной формы, готовятся к главным стартам. Ведь программа — это всегда как прическа или костюм. Что‑то подправить, украсить, убрать, усилить… Мы проверяем, все ли удобно и надежно.

Пара Саши и Димы участвовала в соревнованиях высокого уровня, у них и планка выше. Ясмина и Валерий (Кадырова и Колесов) пока чуть отстают, но опыт — дело наживное.

Мы всем тренерским коллективом сегодня довольны обеими парами. Особенно тем, что Саша и Дима исполнили тройной риттбергер. У него ценность побольше, чем у тройного сальхова. Мне импонирует, как они постепенно улучшаются.

Дима восстановился после микротравмы. Из‑за нее он не смог в полную силу выступить на мемориале Панина‑Коломенкина — произвольная программа была не готова. Поэтому данный турнир словно создан для них: чтобы прокатать произвольную в соревновательных условиях.

Новое всегда надо обкатывать перед тем, как выставлять на всеобщее обозрение. Так что здесь тренировочный вариант», — сказала Москвина.