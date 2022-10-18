«Российско‑Китайские зимние молодежные игры станут знаковым событием». Россия и Китай проведут более 500 мероприятий в сфере спорта

Более 500 мероприятий пройдут в рамках сотрудничества России и Китая в области физкультуры и спорта.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении перекрестных годов российско‑китайского сотрудничества в сфере физкультуры и спорта в 2022 и 2023 годах.

«Россия и Китай являются давними стратегическими партнерами. Проведение перекрестных годов в сфере физической культуры и спорта позволит укрепить сотрудничество между странами и продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Спорт должен быть вне политики – это принцип, которого Россия всегда будет придерживаться.

По поручению Владимира Путина правительством будет утвержден состав российской части оргкомитета, оказываться содействие в его работе. Разработан предварительный план по проведению перекрестных годов. В него вошло более 500 мероприятий, в том числе товарищеские матчи российских и китайских хоккеистов, волейболистов и много других мероприятий.

Знаковым событием станут III Российско‑Китайские зимние молодежные игры, которые пройдут в декабре 2022 года в провинции Цзилинь. Российская сборная уже начала подготовку к ним», - заявил Чернышенко.

В программу III Российско‑Китайских зимних молодежных игр включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту, шорт‑треку, фигурному катанию на коньках, керлингу и фристайлу.