Анна Погорилая: «Может, в глубине души есть надежда, что вернусь в спорт, но с каждым годом она все меньше»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию рассказала, размышляет ли о возвращении в спорт.

– За все эти годы у вас не возникало желания вернуться на лед?

– Нужно трезво оценивать ситуацию. Сейчас женское фигурное катание ушло далеко вперед, я не смогу быть конкурентоспособной с маленькими девочками. Не знаю, что будет с новыми правилами, ведь теперь с 17 лет девочки будут выходить во взрослые. Может быть, четверные прыжки будет уже не так легко прыгать, когда подростковый возраст прошел, тело оформилось. Может быть, чуть-чуть четверные уйдут и появится больше именно женского катания.

– Но вы, насколько я понимаю, до сих пор официально не завершили карьеру.

– Мне кажется, у меня руки не дошли до этого. Может быть, в глубине души есть надежда, что я вернусь, но с каждым годом она все меньше и меньше. Потом – у меня маленький ребенок, я не могу бросить его и начать тренироваться. Зачем я тогда его рожала? Никогда не понимала, когда рожают и потом ребенком не занимаются. Это мое чадо, я больше хочу с ним быть, нежели ездить на соревнования.

Восстановление займет колоссальное количество времени – это сумасшедший труд. Тот результат, который мы видим у девочек, – это работа 24/7. А еще я ведь закончила из-за травмы спины. Если начнутся нагрузки, не вылезет ли эта травма наружу?

– Насколько сложно вам дался уход из спорта? Не было депрессии?

– Конечно, всем тяжело признавать, что то время так мимолетно закончилось. Депрессии не было, потому что у меня все быстро перешло в замужество. Как-то все мягко у меня сложилось: закончилась спортивная карьера, началась семейная жизнь, – сказала Погорилая.