Роднина о добровольческих отрядах спортсменов: «Наверное, это правильно. В некоторых регионах борцы уже дружно шли добровольцами»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о создании добровольческих отрядов среди спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Наверное, это правильно. Могут ли одобрить эту идею? Знаю, что в некоторых регионах спортсмены-борцы уже дружно шли добровольцами.

Не знаю, принесут ли пользу такие отряды. Я не специалист военного дела. Считаю, это гражданская позиция. Я уважаю мужчин, которые приняли такое решение», – сказала Роднина.