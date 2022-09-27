Авербух о смене произвольной Кондратюка: «Было общее мнение, что та программа не очень подходила Марку. Сейчас выбираем музыку»

Хореограф Илья Авербух рассказал о причинах смены произвольной программы для фигуриста Марка Кондратюка.

На контрольных прокатах Кондратюк выступал под композиции из мюзикла «Сломанные крылья». Позднее стало известно, что программу сменят, а постановщиком новой станет Авербух.

– Меня попросили подготовить новую произвольную программу. Думаю, начнем со дня на день. Сейчас уделяем время музыке, которую мы выбираем вместе. Для меня очень важно, чтобы Марку подходила и нравилась эта программа.

– Какой была основная причина смены программы?

– Общее мнение было тем, что та программа не очень подходила Марку. В первую очередь программа зависит от того, как она исполняется, но такое бывает – в этом нет ничего удивительного, – рассказал Авербух.